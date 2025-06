L’US Open a annoncé, ce mardi 17 juin, le casting complètement fou de son tournoi de double mixte. Les meilleurs mondiaux, masculins et féminins, vont s’associer. La raison ? Un prize-money (très) alléchant : la paire gagnante se partagera un million de dollars.

L’US Open innove en 2025 avec une nouvelle formule de double mixte, organisée pendant les qualifications du Grand Chelem new-yorkais, les 19 et 20 août. L’événement promet du grand spectacle avec un plateau exceptionnel : 9 des 10 meilleurs joueurs et joueuses mondiaux participeront à cette compétition inédite. Comment l’expliquer ? Eh bien, c’est simple : le duo vainqueur remportera une dotation d’un million de dollars, soit près de 865 600 euros.

Alcaraz-Raducanu, Djokovic-Danilovic…

Du côté des équipes déjà annoncées, le casting impressionne. Jannik Sinner jouera avec Emma Navarro, Carlos Alcaraz sera associé à Emma Raducanu. De son côté, Novak Djokovic formera une paire 100 % serbe avec Olga Danilovic. D’autres tandems prestigieux incluent Alexander Zverev avec Belinda Bencic, Aryna Sabalenka (actuelle numéro 1 mondiale) avec Grigor Dimitrov, Iga Swiatek avec Casper Ruud, Jessica Pegula avec Tommy Paul et Jasmine Paolini avec Lorenzo Musetti.

Aussi, certains duos attireront l’attention pour leur dimension médiatique : Naomi Osaka fera équipe avec Nick Kyrgios, Paula Badosa jouera avec son compagnon en dehors des courts Stefanos Tsitsipas, et la jeune Mirra Andreeva s’associera à Daniil Medvedev.

Presenting the first teams to enter the blockbuster reimagined US Open Mixed Doubles Championship More info: https://t.co/bIMJGbf3qI pic.twitter.com/TRRmcjidba — US Open Tennis (@usopen) June 17, 2025

Pas encore de paire française

Pour l’heure, aucun joueur ou joueuse français ne figure encore parmi les participants. On pourrait pourtant imaginer une paire Arthur Fils et Lois Boisson, révélation du dernier Roland-Garros.

Au total, seize équipes seront en lice. Les huit duos ayant les meilleurs classements combinés en simple seront qualifiés d’office à la clôture des inscriptions, fixée au 28 juillet. Les huit autres seront sélectionnés via des wild cards. Certaines équipes célèbres comme Swiatek-Ruud, Badosa-Tsitsipas, Raducanu-Alcaraz ou Osaka-Kyrgios ne sont, pour l’instant, pas assurées d’une place mais pourraient bénéficier d’invitations.

Un format volontairement dynamique

Le format de jeu sera original, visant à dynamiser l’expérience spectateur. Les matchs se joueront en deux sets gagnants de quatre jeux, sans avantages. À 4-4, un tie-break départagera les équipes. En cas de troisième manche, un super tie-break à 10 points sera disputé. La finale, quant à elle, adoptera un format légèrement différent : deux sets gagnants de six jeux, toujours sans avantage, avec un super tie-break en guise de possible manche décisive.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’US Open de rendre le tennis plus attractif et accessible. « L’US Open cherche depuis longtemps à rendre le tennis plus accessible et spectaculaire. Nous sommes convaincus que cette nouvelle version du double mixte y contribuera parfaitement », a expliqué Stacey Allaster, directrice de l’US Open.

