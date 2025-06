Article en partenariat avec : Bpifrance

Après une première édition réussie, Sport Définition, l’événement de référence du sport business en France, revient pour une deuxième édition le jeudi 19 juin 2025 à l’Adidas Arena. Organisé par Bpifrance et Les Meneurs, ce rassemblement a pour ambition de structurer durablement l’économie du sport en France et de renforcer son attractivité à l’échelle internationale.

L’objectif est clair : réunir tous les acteurs du sport business (entreprises, institutions, clubs, fédérations, startups, marques, médias et investisseurs) pour échanger, s’inspirer, collaborer et faire avancer ensemble l’industrie du sport.





Les quatre grandes thématiques de l’édition 2025

Le sport, c’est partout ! Quand le sport est au centre



Le sport irrigue tous les territoires, toutes les couches sociales et toutes les générations. Il est un vecteur de cohésion, d’inclusion, d’éducation et de dynamisme local. Le sport, ça marque ! Quand le sport trouve la croissance



Le sport est un levier de développement économique pour les marques, les diffuseurs, les clubs et les collectivités. Sponsoring, branding, data, hospitalités : autant de sujets à explorer. Le sport, ça gagne ! Quand le sport rime avec entreprendre



Créer, innover, investir, accélérer : l’entrepreneuriat dans le sport est en pleine effervescence. Sport Définition met en lumière ceux qui font bouger les lignes. Le sport, ça augmente ! Quand le sport joue avec l’innovation



Le numérique transforme l’expérience fan, la performance des athlètes, les usages et les modèles économiques. L’innovation est au cœur des enjeux du sport de demain.

Le programme de la journée

L’édition 2025 proposera un programme mêlant conférences, tables rondes, ateliers de réflexion, présentations de startups (espace innos) et temps de networking (sport connect)

Les échanges porteront sur les sujets clés de l’écosystème : financement, innovation, responsabilité sociale, internationalisation, modèles économiques, performance, inclusion, formation et attractivité.



32 conférences, tables rondes et sessions de networking

Les intervenants à Sport Définition

Sport Définition accueille les experts du sport business. Parmi les intervenants annoncés :

Edgar Grospiron – Président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030

Marie Barsacq – Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative

Philippe Diallo – Président de la Fédération Française de Football et du COSMOS

Clarisse Agbégnénou – Quintuple médaillée olympique, six fois championne du monde et cinq fois championne d’Europe

Morgan Charrière – Combattant UFC et fondateur de GNINVEST

Plus de 50 décideurs et acteurs clés du sport business, issus de fédérations, d’entreprises, de clubs, de médias, de startups, et d’institutions.

Des startups au cœur de l’innovation sportive

À l’occasion de cette seconde édition, des startups seront présentes on peut citer BodyCap, Club Legacyz, Emotion, Nolt ou encore Touch2see. Elles viendront présenter leurs innovations, partager leur vision du sport.

Comment s’inscrire ?

L'inscription se fait en ligne sur le site officiel de l'événement BPI Sport Définition. L'entrée est gratuite.

Pourquoi assister à Sport Définition ?

Pour rencontrer les principaux décideurs de l’économie du sport en France

Pour s’informer sur les tendances et les innovations qui transforment le secteur

Pour enrichir son réseau professionnel et créer de nouvelles opportunités (+1500 personnes attendues)

Pour s’inspirer des parcours, des idées et des initiatives qui font avancer le sport

Les partenaires de l’événement

Cette édition 2025 est soutenue par plusieurs partenaires : AFD, Caisse d’Épargne Allianz, Joff & Associés et Arkema.

Rendez-vous ce jeudi 19 juin 2025 à l'Adidas Arena Paris.