Article en partenariat avec : Le Parcours BOOST

Dans le sport business, les carrières avancent souvent à toute vitesse. Entre les activations sponsoring, les stratégies marketing, les projets événementiels, les négociations de partenariats ou encore les objectifs de développement, il est rare de prendre du recul sur son propre parcours.

Pourtant, une question finit toujours par revenir : où veut-on réellement aller dans cinq, dix ou quinze ans ?

C’est précisément pour répondre à cette problématique qu’a été créé Le Parcours BOOST, le premier bilan de compétences spécialisé dans l’industrie du sport.

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Un bilan de compétences pensé pour les professionnels du sport

En France, les offres de bilans de compétences sont nombreuses. Mais très peu comprennent réellement les spécificités du sport business.

Le Parcours BOOST a fait le choix inverse : construire un accompagnement exclusivement dédié aux acteurs de l’écosystème sportif.

Depuis 2023, plus de 350 professionnels du secteur ont déjà suivi ce programme : directeur(rice)s marketing de clubs, responsables partenariats, chef(fe)s de projets événementiels, cadres de fédérations, organisateurs de grands événements sportifs internationaux ou encore anciens sportifs de haut niveau en reconversion.

Avec un taux de recommandation de 100 % et une note moyenne de satisfaction de 8,8/10, le dispositif s’impose progressivement comme une référence sur le marché.

Pourquoi un bilan spécialisé fait la différence ?

L’industrie du sport possède ses propres codes. Les trajectoires professionnelles y sont rarement linéaires et les réalités du terrain très différentes de celles d’autres industries.

Entre les carrières construites autour de grands événements, les contrats courts, les reconversions après une carrière sportive ou encore la forte culture du réseau, les enjeux sont spécifiques.

C’est justement ce qui différencie Le Parcours BOOST d’un bilan de compétences classique.

Les coach(e)s qui accompagnent les participants connaissent directement l’écosystème sportif. Ils comprennent les réalités d’un poste dans un club, une agence, une fédération ou une organisation événementielle. Les exercices ont été co-construits spécialement pour les professionnels du sport et ne reposent pas sur des approches RH standardisées.

L’objectif est clair : aider chaque participant(e)s à clarifier son projet avec une vision concrète et réaliste du marché.

Un accompagnement porté par un cabinet RH spécialisé dans le sport

Le Parcours BOOST est associé à BOOST, cabinet RH spécialisé dans l’industrie du sport.

Ce positionnement apporte une dimension particulièrement concrète au programme. BOOST accompagne au quotidien des organisations sportives sur leurs problématiques de recrutement, de management et de développement des talents.

Résultat : les coach(e)s disposent d’une vision précise des métiers qui recrutent, des compétences recherchées et des évolutions possibles dans le secteur.

Cette proximité avec le marché permet aux participants de travailler sur des projets professionnels directement connectés à la réalité de l’emploi dans le sport.

Comment fonctionne Le Parcours BOOST ?

Le programme s’étale sur une durée moyenne de 3 mois et se déroule entièrement en ligne, afin de s’adapter aux agendas souvent chargés des professionnels du secteur.

Chaque participant bénéficie de 5 sessions de 1h30 avec un(e) coach(e) certifié(e), sélectionné(e) parmi 7 profils spécialisés.

Le parcours comprend notamment :

Un diagnostic approfondi des compétences, motivations et valeurs professionnelles

Des exercices développés spécifiquement pour les professionnels du sport

Un accès à la communauté Le Parcours+ pour échanger avec d’autres acteurs du secteur

La possibilité d’échanger avec un Talent Recruiter BOOST afin de confronter son projet au marché réel de l’emploi

Le programme est également finançable jusqu’à 95 % via le CPF. Il est aussi possible de le faire financer par son employeur (complètement ou seulement le reste à charge).

À qui ça s’adresse ?

Le Parcours BOOST s’adresse à deux grands profils.

D’un côté, les manager(euse)s déjà en poste dans l’industrie du sport qui souhaitent prendre du recul, retrouver du sens ou préparer une nouvelle étape de leur carrière.

De l’autre, les personnes en reconversion qui souhaitent intégrer le monde du sport avec une approche pragmatique et réaliste du marché.

Dans les deux cas, l’objectif reste le même : construire un projet professionnel solide, cohérent et connecté aux réalités du secteur.

Plusieurs professionnels ayant suivi le programme soulignent la dimension humaine et concrète de l’accompagnement.

“Moment très enrichissant humainement, qui va bien plus loin qu’une simple analyse des compétences. À faire régulièrement dans sa carrière.”

– Cédric, Chef de cabinet

“J’ai réalisé grâce à vous un point d’étape dans mon parcours qui me permet aujourd’hui d’être plus à l’aise avec ma carrière et ce que je suis dans le monde professionnel.”

– Thaïs, Major Events Professional

“Avec BOOST, tout est fluide et simple. Ce qui m’a le plus marquée, c’est la personnalisation du parcours et la capacité d’adaptation de ma coach.”

– Morgane, Sales & Market Development Leader

Prêt(e) à faire le point ?

Si tu lis Sport Buzz Business, tu fais partie de l’écosystème sport business.

Il évolue vite. Très vite. Et dans cette dynamique permanente, il devient parfois difficile de savoir si l’on avance réellement dans la bonne direction.

Le Parcours BOOST propose justement ce temps de réflexion, avec une approche structurée, spécialisée et directement connectée au marché de l’emploi sportif.

Pour les professionnels du secteur qui souhaitent faire un point sur leur carrière, préparer une transition ou simplement reprendre de la hauteur sur leur parcours, le dispositif apparaît aujourd’hui comme une solution unique sur le marché.

Pour découvrir Le Parcours BOOST et échanger gratuitement avec un membre de l’équipe, rendez-vous, c’est par ici.

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