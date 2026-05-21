Manita organise le 6 juin l’Empower Cup, un tournoi de football à cinq réunissant des équipes féminines d’entreprises.

Manita, présenté comme le premier acteur du football loisir féminin en France, lance l’Empower Cup, un tournoi inter-entreprises 100 % féminin organisé le 6 juin 2026 au Five de Colombes, en partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine.

Plusieurs grandes entreprises participent à cette première édition, parmi lesquelles Orange, TF1, Capgemini, Engie, FDJ UNITED, Mediawan, KPMG ou encore Mazars. Le tournoi se dispute au format football à cinq et se veut accessible à tous les niveaux, des joueuses débutantes aux plus expérimentées.

« L’équivalent féminin de la traditionnelle équipe de foot d’entreprise »

« Participer, c’est créer l’équivalent féminin de la traditionnelle équipe de foot d’entreprise », explique Camille Amar, fondatrice et CEO de Manita. La société propose d’ailleurs un accompagnement aux entreprises qui ne disposent pas encore d’équipe féminine, avec des outils de recrutement, des webinaires et trois séances d’entraînement encadrées par une coach.

L’après-midi sera consacré aux matches de poules puis aux phases finales. Une soirée de remise des prix et de networking clôturera l’événement. Des récompenses sont prévues pour les meilleures équipes, mais aussi pour le fair-play et l’ambiance créée par les supporters.

Fondée par Camille Amar, Manita revendique plus de 3 500 joueuses entre Paris et Marseille et plus de 150 entreprises clientes et partenaires.

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