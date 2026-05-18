Le circuit LIV Golf, financé depuis 2022 par le fonds souverain saoudien, cherche de nouveaux investisseurs après le retrait annoncé du PIF.

Le LIV entre dans une nouvelle phase de son développement. Selon Reuters, le circuit financé depuis 2022 par le Fonds d’investissement public saoudien (PIF) cherche désormais de nouveaux investisseurs afin d’assurer sa viabilité économique.

Le PDG du LIV, Scott O’Neil, aurait lancé une levée de fonds pouvant atteindre 250 millions de dollars, soit environ 215 millions d’euros. L’objectif affiché serait d’atteindre la rentabilité dans les deux prochaines années.

5 à 8 milliards de dollars investis

Depuis la création du circuit concurrent du PGA Tour, le PIF aurait investi entre 5 et 8 milliards de dollars selon plusieurs estimations. Le fonds saoudien devrait toutefois arrêter son financement à l’issue de la saison 2026 afin de recentrer ses investissements sur le marché américain.

Le LIV étudierait également une alternative avec une levée plus limitée de 150 millions de dollars, qui serait alors accompagnée d’un nouvel accord de droits médias et de la vente des 13 équipes du championnat.

Le circuit continue pour l’instant d’attirer plusieurs grandes figures du golf mondial comme Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Cameron Smith ou Joaquin Niemann. Mais cette nouvelle étape financière pourrait devenir déterminante pour l’avenir du projet lancé il y a quatre ans.

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