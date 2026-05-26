Pour Roland-Garros 2026, Wilson lance « The Open Era », une nouvelle collection inspirée du Paris de 1968 et des débuts de l’ère Open dans le tennis.

Wilson mise sur l’héritage du tennis pour sa nouvelle collection haut de gamme. La marque américaine a dévoilé « The Open Era », le dernier volet de sa ligne Wilson Sport Professionals, inspiré du Paris de 1968 et de la naissance de l’ère Open.

La collection rend hommage à une année charnière pour le tennis, lorsque professionnels et amateurs ont pu s’affronter pour la première fois depuis près de 80 ans. Wilson s’appuie sur cette période marquée par la liberté, l’expression personnelle et les bouleversements culturels pour imaginer une gamme pensée à la fois pour la performance et le lifestyle.

« Un tournant culturel »

Au programme : des coupes inspirées de la mode parisienne des années 1960, des tricots techniques respirants, des tissus ultra-légers à séchage rapide et une palette de couleurs directement inspirée de la terre battue parisienne.

« 1968 a marqué un tournant culturel et sportif décisif », explique Joelle Michaeloff, directrice de la création chez Wilson Sportswear. « Nous avons voulu réinterpréter cette énergie pour aujourd’hui. »

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Wilson décrit cette approche comme une « élégance technique », avec des vêtements où les innovations de performance restent discrètes au profit d’un style sobre et intemporel.

La collection sera notamment portée par plusieurs joueurs du programme Wilson Tennis 360 pendant le prochain tournoi du Grand Chelem parisien.

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