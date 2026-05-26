À seulement 17 ans, Moïse Kouamé a remporté ce mardi 26 mai son premier match en Grand Chelem à Roland-Garros. Une performance qui confirme le statut de grand espoir du tennis français.

Moïse Kouamé a marqué les esprits pour ses débuts à Roland-Garros. À seulement 17 ans, le Français a remporté mardi le premier match de sa carrière en Grand Chelem en dominant Marin Cilic, ancien numéro 3 mondial et actuel 47e joueur ATP, en trois sets (7-6, 6-2, 6-1).

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Déjà choisi par Nike et Wilson

Considéré comme l’un des plus gros prospects du tennis français, Kouamé est déjà accompagné par deux géants du secteur. Le jeune joueur porte des tenues et chaussures Nike, tandis qu’il évolue depuis janvier dernier avec une raquette Wilson, marque historique du circuit.

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130.000 euros de gains déjà assurés

Cette victoire face à Cilic représente aussi un énorme bond financier pour le Français. Grâce à sa qualification au deuxième tour, il empoche 87.000 euros, soit plus de la moitié de ce qu’il avait gagné depuis le début de sa jeune carrière. Avant Roland-Garros 2026, ses gains cumulés tournaient autour de 175.000 dollars. En s’inclinant au tour suivant, il empochera 130.000 euros.

Le tournoi parisien a justement augmenté son prize money cette année, avec une dotation globale de plus de 61,7 millions d’euros. Les organisateurs ont particulièrement revalorisé les gains des premiers tours, dans un contexte de tensions récentes entre joueurs et tournois du Grand Chelem sur la répartition des revenus.

Au prochain tour, Moïse Kouamé tentera de poursuivre son parcours sur l’ocre parisien. Ce sera face au Britannique Cameron Norrie ou au Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo.

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