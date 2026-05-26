Le Chicago Fire et McDonald’s ont officialisé un accord de naming autour du futur stade du club de MLS. Une première historique pour l’enseigne aux États-Unis.

Le futur stade du Chicago Fire portera le nom de McDonald’s Park. La franchise de MLS et la célèbre chaîne de restauration rapide ont officialisé un accord de naming autour de la future enceinte du club, attendue pour 2028 dans le quartier de The 78 à Chicago.

Le projet, entièrement financé par des fonds privés, représente un investissement estimé à 750 millions de dollars. Le contrat entre les deux parties court jusqu’en 2040. C’est la première fois que McDonald’s associe son nom à un stade professionnel majeur aux États-Unis.

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22.000 places et des expériences immersives

L’enceinte de 22.000 places ne sera pas uniquement dédiée au soccer. Des concerts, événements culturels et activations y seront également organisés toute l’année. McDonald’s prévoit notamment l’installation d’un restaurant flagship et plusieurs expériences immersives destinées aux supporters.

Le partenariat intègre aussi un important volet communautaire. À partir de 2027, McDonald’s deviendra partenaire principal du programme P.L.A.Y.S. du Chicago Fire, qui vise à développer la pratique du football dans les écoles publiques de Chicago.

À deux semaines de la Coupe du monde 2026 organisée en Amérique du Nord, cet accord confirme aussi l’attractivité grandissante de la MLS pour les grandes marques internationales.

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