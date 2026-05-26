Lidl France annonce un partenariat avec Paris La Défense Arena. L’enseigne veut renforcer sa présence dans les grands événements culturels et sportifs grâce à son programme Lidl Plus.

Lidl poursuit sa diversification dans l’univers du sport et du divertissement. L’enseigne allemande a annoncé un partenariat avec Paris La Défense Arena, la plus grande salle couverte d’Europe, désormais détenue par le géant américain Live Nation depuis janvier 2026.

« Supermarché officiel » de l’enceinte

Avec cet accord, Lidl devient le « supermarché officiel » de l’enceinte de Nanterre. Le dispositif repose notamment sur l’application Lidl Plus, qui revendique 15 millions d’utilisateurs en France. Celle-ci servira désormais de passerelle vers des expériences liées aux concerts, spectacles et événements sportifs accueillis dans l’Arena.

Des jeux-concours permettront notamment de gagner des places, des accès VIP ou encore des expériences immersives autour des événements organisés sur place.

« Être présents là où les Français vibrent le plus »

La marque bénéficiera également d’une forte visibilité dans l’enceinte dès mai 2026, avec une présence sur les écrans géants, les bandeaux LED et différentes activations dans les coursives. Une loge dédiée aux clients, collaborateurs et partenaires est aussi prévue.

« Nous voulons être présents là où les Français vibrent le plus », explique Jassine Ouali, directeur exécutif clients chez Lidl France.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la stratégie de l’enseigne, qui cherche à dépasser son rôle de distributeur pour s’installer durablement dans les grands moments de divertissement et de culture populaire.

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