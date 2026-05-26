La Formule 1 et Hasbro dévoilent une édition spéciale du Monopoly entièrement repensée autour de l’univers des Grands Prix et des écuries du paddock. Le jeu de société est disponible à la précommande au prix de 44,99 euros.

La Formule 1 continue d’étendre son univers bien au-delà des circuits. La discipline a officialisé un partenariat avec Hasbro pour lancer « Monopoly Formula One Edition », une version spéciale du célèbre jeu de société entièrement inspirée du championnat du monde.

Dans cette édition, les traditionnelles rues laissent place aux 24 Grands Prix du calendrier 2026. Les joueurs incarnent l’une des onze écuries engagées cette saison et évoluent autour d’un plateau pensé comme un week-end de course.

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Un championnat des pilotes et un des écuries

Le fonctionnement du jeu a également été adapté à l’univers de la F1. Les billets disparaissent au profit d’un système de points et les affrontements entre joueurs se déroulent sur un mini-circuit intégré au centre du plateau. Le vainqueur décroche le titre de champion du monde des pilotes tandis que l’équipe ayant accumulé le plus de points remporte le championnat constructeurs.

Cette collaboration illustre la stratégie de diversification de la Formule 1, devenue ces dernières années un véritable phénomène culturel mondial, notamment grâce à la série « Drive to Survive » sur Netflix.

Le Monopoly Formula One Edition est disponible en précommande depuis le 20 mai au prix de 44,99 euros. Sa sortie en boutique est prévue le 15 juillet.

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