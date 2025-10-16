Le Toulouse FC organisera le « Most Inclusive Match » en mars 2026

Le Toulouse FC organisera en mars 2026 – à l’occasion de la réception au Stadium du FC Lorient – le prochain #MostInclusiveMatch, un événement dédié à l’inclusion et à l’accessibilité dans le football, avec un focus particulier sur les supporters en situation de handicap. Cindy Johnson-Tufi, présidente de la Fondation du TFC, a annoncé cette initiative lors du World Football Summit, ce jeudi 16 octobre à Madrid, en partenariat avec la Ligue de Football Professionnel.

Le World Football Summit (WFS), organisé chaque année depuis 2016, est un rendez-vous incontournable du football mondial. Il réunit plus de 2 500 acteurs clés – dirigeants de clubs, fédérations, sponsors, innovateurs technologiques et experts en RSE – pour façonner l’avenir du sport autour de thématiques comme l’innovation, la durabilité, la commercialisation, l’engagement des fans et, surtout, l’inclusion et l’accessibilité.

Rendre les stades accessibles à tous

Dans ce cadre, le #MostInclusiveMatch, porté par le WFS et soutenu par la Ligue de Football Professionnel (LFP) et l’ONG Integrated Dreams, ambitionne de rendre les stades accessibles à tous, en éliminant les barrières physiques, sensorielles ou autres.

À l’occasion de ce match évènementiel face au FC Lorient, prévu le 22 mars 2026 au Stadium de Toulouse, le Toulouse FC mettra en avant ses initiatives pour accueillir les supporters en situation de handicap. Cet événement s’inscrit dans une dynamique plus large visant à rendre le football français toujours plus inclusif et accueillant.

LE TOULOUSE FC ACCUEILLERA LE « MOST INCLUSIVE MATCH » À l’occasion du @WFSummit de Madrid et en partenariat avec Integrated Dreams, la @LFPfr et le @ToulouseFC ont annoncé ce jeudi 16 octobre l’organisation de la prochaine édition du « Most Inclusive Match » en mars 2026… pic.twitter.com/CkVaQUfZ3h — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) October 16, 2025

L’Hexagone après l’Espagne

Le « Most Inclusive Match » ne se contente pas d’être un symbole : il s’agit d’une vitrine pour présenter des solutions concrètes, comme des infrastructures adaptées, des services d’accompagnement ou encore des technologies favorisant l’accessibilité.

A noter, l’édition du « Most Inclusive Match » prévue par le Toulouse FC en mars 2026 marquera la première occurrence de cet événement en France, jusqu’à présent limitée à l’Espagne, avec trois éditions réussies (Real Betis en 2023, Atlético de Madrid en 2024 et Real Sociedad en 2024-2025).