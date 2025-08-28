TRANSAT CAFÉ L’OR : CMA CGM renouvelle son partenariat premium

La Ville du Havre, JDE Peet’s et la Région Normandie annoncent le renouvellement du partenariat premium avec le Groupe CMA CGM pour la 17e édition de la TRANSAT CAFÉ L’OR. Ce partenariat, initié en 2021, renforce les liens historiques entre le leader mondial du transport maritime, Le Havre et les Antilles françaises.

Dans les faits, la TRANSAT CAFÉ L’OR fait naturellement écho à l’ADN maritime de CMA CGM : une course transatlantique emblématique qui incarne à la fois l’esprit d’initiative, la performance et l’ouverture sur le monde. Ce partenariat traduit aussi la volonté du groupe de soutenir la voile, discipline intimement liée à la mer et aux grandes traversées, et de mettre en lumière des valeurs communes de passion, d’exigence et d’esprit d’équipage.

Au Havre, premier port d’escale des lignes Asie-Europe du Groupe avec plus de 2 000 escales chaque année, CMA CGM dispose d’un bureau regroupant 491 collaborateurs. Le Groupe est également actif sur les terminaux à conteneurs de Port 2000, via Générale de Manutention Portuaire (GMP), opérateur majeur dont CMA CGM est actionnaire à travers sa filiale Terminal Link.

En Martinique, CMA CGM joue un rôle structurant dans les échanges entre l’île, l’Hexagone et la Caraïbe. Le groupe y emploie près de 330 collaborateurs et opère trois services maritimes. Le groupe s’engage également dans la valorisation du patrimoine culturel martiniquais et a participé, pour la deuxième année consécutive, au Tour des Yoles Rondes de Martinique avec la yole Pasé Lanmen CMA CGM, témoignage de son ancrage dans la vie économique et culturelle de l’île.

Cet engagement s’inscrit dans une démarche plus large de soutien au sport et aux territoires français. Partenaire majeur de l’Olympique de Marseille depuis 2023, partenaire officiel en solutions logistiques des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, CMA CGM deviendra, à compter du 1er janvier 2026, le nouveau co-namer de l’équipe cycliste professionnelle Decathlon CMA CGM.