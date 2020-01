Sponsoring – Peugeot mise à nouveau sur Novak Djokovic à l’occasion de l’Open d’Australie 2020

Pour son premier tour à l’Open d’Australie 2020 face à Jan-Lennard Struff, Novak Djokovic arborait les couleurs d’un ancien sponsor sur sa tenue, Peugeot.

Pour accompagner le lancement de sa nouvelle campagne publicitaire « Move to Electric », le constructeur automobile français fait appel à Novak Djokovic, ambassadeur Peugeot sur la période 2014-2017.

Dans sa nouvelle prise de parole, Peugeot met l’accent sur la Peugeot e-2018 et sa stratégie d’électrification. A 7 ans, le tennisman serbe savait que son futur ne serait pas ennuyeux. Le parallèle est fait entre son histoire et celle de Peugeot dont la promesse est bien de proposer une vision excitante et rassurante de l’avenir.

Sur les courts australiens, Peugeot s’affiche sur la manche gauche du polo de Novak Djokovic avec un patch qui fait référence à l’électrique. Sur la manche droite de la tenue Lacoste du serbe, on retrouve à nouveau Ultimate Software, sponsor depuis un an.

