Le vendredi 5 décembre prochain, le groupe L’Équipe organisera la troisième édition du Vélo d’Or, un événement incontournable qui récompense chaque année les meilleurs coureurs et coureuses cyclistes à l’échelle mondiale.

Créé en 1992 par Vélo Magazine, le Vélo d’Or est considéré par les professionnels du cyclisme comme la distinction la plus prestigieuse du sport.

Cette soirée se déroulera au Pavillon Gabriel, à Paris, avec Claire Bricogne, journaliste de la chaîne L’Équipe, et David Millar, ancien cycliste écossais ayant marqué l’histoire avec le maillot jaune du Tour de France, comme métronomes.

Le gratin du cyclisme récompensé

La cérémonie mettra à l’honneur les nommé·e·s pour plusieurs distinctions iconiques :

Vélo d’Or masculin et féminin : récompensant les meilleur·e·s coureur·euse·s de l’année.

Trophées Eddy Merckx Hommes et Femmes : décernés aux meilleur·e·s coureur·euse·s de Classiques de l’année.

Trophées Bernard Hinault Hommes et Femmes : attribués aux meilleur·e·s coureur·euse·s français·es sur route.

Trophée du meilleur ou de la meilleure para-cycliste français·e : célébrant l’excellence dans le para-cyclisme.

Bon à savoir

La liste complète des nommé·e·s est disponible dès à présent sur le site officiel velodor.com.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 20 novembre, les fans de cyclisme peuvent voter pour leurs coureurs, rookies, équipes et autres catégories sur ce même site.

Pour la troisième année consécutive, TISSOT et LCL s’associent à l’événement en tant que partenaires officiels.

A lire également : E.Leclerc devient la caravane favorite des spectateurs du Tour de France