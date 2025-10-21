RMC Sport met les petits plats dans les grands pour l’un des rendez-vous les plus attendus de l’année dans le monde du MMA. À l’occasion de l’UFC 321, la chaîne se délocalise à Abu Dhabi du lundi 20 au samedi 25 octobre, pour suivre de près la préparation et le combat de Ciryl Gane, qui tentera de décrocher le titre mondial des poids lourds face à l’Anglais Tom Aspinall.

Ciryl Gane à l’assaut du titre mondial UFC

Le Français Ciryl Gane, figure emblématique du MMA tricolore, s’apprête à vivre un nouveau tournant dans sa carrière. Après avoir affronté Francis Ngannou et Jon Jones, le combattant originaire de La Roche-sur-Yon s’offre une nouvelle opportunité historique : devenir le premier champion du monde UFC français dans la catégorie reine des poids lourds.

Pour cet événement majeur, RMC Sport a décidé de se mobiliser sur place avec une équipe complète de journalistes, commentateurs et experts afin de faire vivre aux fans cette semaine de combat au plus près des acteurs.

Une couverture intégrale depuis Abu Dhabi

Durant toute la Fight Week, RMC Sport Combat proposera un dispositif inédit mêlant émissions spéciales, reportages exclusifs, interviews et contenus premium sur les antennes TV et les plateformes digitales du groupe.

Mardi 21 octobre

Interview exclusive de Ciryl Gane et Tom Aspinall menée par Thomas Desson, disponible sur les réseaux sociaux de RMC Sport



21h : Film “Aspinall vs Gane”

Mercredi 22 octobre

21h : Émission spéciale “Gane vs Aspinall” en direct d’Abu Dhabi, présentée par Flora Moussy et Baba, suivie du Countdown UFC 321 (inédit)

Jeudi 23 octobre

15h : Conférence de presse officielle UFC 321, en direct d’Abu Dhabi, présentée par Flora Moussy et Sacha Allix



21h : Fighter Club Legends – Spécial Ciryl Gane

Vendredi 24 octobre

15h : Pesée cérémoniale en direct d’Abu Dhabi



21h : Countdown UFC 321



22h : Retour sur tous les combats de Ciryl Gane à l’UFC

Le Grand Soir : samedi 25 octobre sur RMC Sport 1

Le point culminant de la semaine aura lieu le samedi 25 octobre avec un dispositif exceptionnel sur plusieurs plateformes.

À 18h, la carte préliminaire sera diffusée gratuitement sur Twitch et YouTube jusqu’à 20h30.

Dès 20h, RMC Sport 1 prendra l’antenne avec Thomas Desson pour une soirée spéciale en direct d’Abu Dhabi.

Aux alentours de 22h, place au combat Ciryl Gane vs Tom Aspinall, commenté par Antoine Simon et Diagaraf Diagne.

VOIR L'OFFRE RMC SPORT

Une semaine 100 % UFC sur RMC Sport

RMC Sport confirme une nouvelle fois son positionnement de “maison du combat”, en offrant une couverture complète de cet événement historique. Entre contenus exclusifs, accès privilégiés et production sur place, le groupe met tout en œuvre pour faire vivre l’expérience UFC au plus près de l’action et des émotions.