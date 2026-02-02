L’année 2026 s’inscrit dans un calendrier sportif particulièrement dense. Elle a déjà été marquée par la Coupe d’Afrique des Nations et le Championnat d’Europe masculin de Handball, et se poursuit avec de grands rendez-vous internationaux et d’événements majeurs du sport. Voici les 10 événements sportifs à suivre en 2026.

1. Tournoi des Six Nations, du 5 février – 14 mars 2026

Le championnat européen de rugby débute début février et se déroule jusqu’à la mi-mars, avec une ouverture sur France-Irlande le 5 février.

2. Jeux Olympiques d’Hiver – Milan-Cortina, du 6 au 22 février 2026

Organisés en Italie, les Jeux Olympiques d’hiver constituent l’un des événements multisports les plus exposés au monde, offrant une vitrine internationale stratégique pour les marques partenaires.

3. Finale de la Ligue des Champions de football, 30 mai 2026

Point culminant de la saison européenne de football, la finale de la Ligue des Champions concentre chaque année des audiences mondiales record et des enjeux économiques majeurs.

La finale de la Ligue des Champions 2025-2026 est programmée le samedi 30 mai à Budapest.

4. Roland-Garros, du 24 mai – 7 juin 2026

Le tournoi parisien demeure un pilier du calendrier tennis mondial, alliant prestige, tradition et forte valeur marketing.

Le tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 mai au 7 juin à Paris, Roland-Garros.

5. Coupe du Monde de la FIFA 2026, du 11 juin – 19 juillet 2026

Co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la Coupe du Monde 2026 marque un tournant avec son format élargi à 48 équipes et des retombées économiques inédites.

6. Tour de France, 4 juillet – 26 juillet 2026

Véritable vitrine du cyclisme mondial, le Tour de France reste un événement central du sport business estival.

Le Tour de France masculin part de Barcelone le 4 juillet et se termine à Paris le 26 juillet.

7. Championnats d’Europe de natation 2026, 30 juillet – 9 août 2026

Les Championnats d’Europe de natation ont lieu du 30 juillet au 9 août.

Un rendez-vous réunissant les meilleures nations européennes.

8. Tour de France Femmes 2026, du 1er au 9 août 2026

L’édition féminine, le Tour de France Femmes avec Zwift, se déroule du 1er au 9 août (Grand Départ en Suisse). L’épreuve confirme la montée en puissance du cyclisme féminin et son attractivité croissante auprès des sponsors et diffuseurs.

9. Rugby Championnat des Nation, du 4 juillet 2026 au 21 novembre 2026

Nouvelle compétition mondiale, ce tournoi réuni les meilleures équipes des deux hémisphères. Il constitue un levier stratégique pour l’internationalisation du rugby.

10. UFC Paris – septembre 2026, date à confirmer

L’événement de MMA UFC Paris est programmé en septembre, avec la date précise en cours d’annonce via la promotion.

Bonus : NFL Paris – 25 octobre 2026

La NFL poursuit son implantation européenne avec un premier match à Paris au Stade de France, confirmant l’attractivité du marché français.

Pour suivre l’ensemble des grandes compétitions sportives, identifier les temps forts médiatiques et préparer les stratégies marketing, Sport Buzz Business propose un calendrier sport 2026 complet.