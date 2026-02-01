Après son sacre à l’Open d’Australie, ce dimanche 1er février, Carlos Alcaraz voit ses partenaires, de Nike à Rolex, activer largement cet exploit historique.

La victoire de Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie 2026 a rapidement trouvé un écho bien au-delà du court. Sacré à Melbourne après sa victoire sur Novak Djokovic, l’Espagnol est devenu à 22 ans et 272 jours le plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem. Un exploit immédiatement valorisé par ses partenaires.

Partenaire de l’Open d’Australie, Louis Vuitton a accompagné la cérémonie de remise du trophée. La malle accueillant la Norman Brookes Challenge Cup a été apportée sur le court par l’actrice Chloë Grace Moretz et l’ancien champion Marat Safin, dans le cadre de l’activation mise en place par la maison française autour des finales. Cela avait déjà été le cas, samedi, pour la remise du trophée à Elena Rybakina, tombeuse d’Aryna Sabalenka.

Rolex, Nike, Babolat… Ses sponsors se ruent

Côté sponsors personnels, Rolex a salué sur Instagram une victoire « phénoménale », mettant en avant le premier sacre australien d’Alcaraz et l’achèvement de son Career Grand Slam.

Babolat, son équipementier raquette, a multiplié les publications pour souligner un nouveau record de précocité, rappelant que l’Espagnol est désormais le plus jeune joueur à avoir remporté les quatre Majeurs.

Nike a également marqué le coup avec une vidéo retraçant les titres du Grand Chelem d’Alcaraz, accompagnée du message. « Avec un Grand Chelem en carrière à seulement 22 ans, Carlos Alcaraz donne à tout le monde envie de voir ce qu’il fera ensuite. Sauf à ses adversaires », écrit la marque à la virgule.

2,3 millions dans la poche

Sur le plan financier, ce sacre rapporte à Alcaraz 4,15 millions de dollars australiens, soit environ 2,37 millions d’euros, dans une édition marquée par une dotation globale record de 111,5 millions de dollars australiens.

En bref, un succès sportif et commercial qui renforce encore l’attractivité de « Carlitos » auprès des marques mondiales.

