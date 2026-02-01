beIN Sports a suspendu Daniel Bravo, ce dimanche 1er février, après des propos sexistes tenus à l’antenne visant Gaëtane Thiney, directrice de la section féminine du Paris FC.

Nouvelle affaire impliquant une des personnalités de beIN Sports. La chaîne qatarie a décidé de suspendre son consultant Daniel Bravo avec « effet immédiat », au lendemain de propos jugés sexistes tenus à l’antenne. L’annonce a été faite ce dimanche par Florent Houzot, directeur des antennes, des programmes et de la rédaction de la chaîne.

Les faits se sont produits samedi soir lors de la diffusion du match de Ligue 1 entre le Paris FC et l’Olympique de Marseille (2-2). À l’apparition à l’écran de Gaëtane Thiney, directrice sportive de la section féminine du PFC, Daniel Bravo a déclaré qu’elle n’était « pas très attentive », avant d’ajouter : « J’ai l’impression qu’elle parlait lingerie », malgré la réaction immédiate du commentateur Christophe Josse.

Des excuses adressées, le PFC condamne des propos « sexistes »

Face aux réactions suscitées sur les réseaux sociaux, beIN Sports a présenté des excuses publiques. « Nous regrettons sincèrement les propos tenus à l’antenne par l’un de nos consultants », a écrit la chaîne, rappelant qu' »aucun jugement ou commentaire sexiste n’a sa place sur nos antennes et nos médias sociaux ».

Nous regrettons sincèrement les propos tenus à l’antenne par l’un de nos consultants, et nous nous excusons auprès de la personne concernée, de nos abonnés et de toutes celles et ceux que ces propos ont pu heurter. À l’image des attaques inacceptables dont l’une de nos… — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 1, 2026

Florent Houzot a précisé que Daniel Bravo « comprend parfaitement » la décision et « regrette profondément ses propos ». L’ancien international a également contacté Gaëtane Thiney pour lui présenter ses excuses. La durée de la suspension n’a pas été précisée, mais Daniel Bravo ne commentera pas le match de Liga programmé dimanche soir sur beIN Sports 1.

Le Paris FC a, de son côté, condamné « fermement » des propos « sexistes et déplacés », réaffirmant son soutien à Gaëtane Thiney et son attachement aux valeurs de respect et d’égalité.

