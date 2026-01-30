Mediawan Sport et Goodfellas lancent Round 12, un label commun dédié aux fictions et documentaires sportifs. Un film sur la trajectoire de Ciryl Gane sera présenté en février. Alléchant.

Mediawan Sport et Goodfellas ont officialisé la création de Round 12, un nouveau label destiné à coproduire des contenus de fiction et des documentaires autour du sport. Le nom fait évidemment référence au dernier round d’un combat de boxe, symbole d’intensité et de dramaturgie, au cœur de la ligne éditoriale du projet.

Le lancement public de Round 12 a eu lieu ce jeudi à Lyon, lors des « Rencontres Sport, littérature et cinéma ». Vincent Maraval, pour Goodfellas, et Éric Hannezo, pour Mediawan Sport, sont intervenus en début de soirée dans le cadre d’une table ronde consacrée aux liens entre sport et création audiovisuelle.

Un documentaire sur Ciryl Gane à venir

Dans la foulée, a été projeté The Lost Dream Team de Jure Pavlovic, l’une des premières coproductions du label, retraçant l’histoire de la dernière équipe nationale de basket de Yougoslavie avant l’éclatement du pays.

Mais le meilleur reste à venir. Selon les informations du journal L’Equipe, Round 12 présentera également un premier catalogue de projets au prochain European Film Market de Berlin, en février. Côté documentaires, est annoncé Bon Gamin, le paradoxe Gane, consacré au combattant français de MMA Ciryl Gane. D’autres s’intéresseront à l’écurie Ferrari, au SSC Napoli, à Ilie Nastase ou encore à Imane Khelif. Deux projets de fiction sont aussi en développement, dont Breakaway, un thriller autour du football clandestin, et Marta, un biopic consacré à Marta Vieira da Silva.

