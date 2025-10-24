Lidl annonce la prolongation de son partenariat avec l’UEFA pour les compétitions nationales féminines jusqu’en 2030. Ce nouvel engagement inclut l’UEFA Women’s EURO 2029, les qualifications européennes féminines 2028/29, ainsi que la Ligue des Nations féminine de l’UEFA 2025, 2027 et 2029.

Fort du succès de l’UEFA Women’s EURO 2025 – qui a attiré 650 000 spectateurs et touché 400 millions de téléspectateurs – Lidl renforce son rôle dans la promotion de la santé, de l’inclusion et de l’émancipation par le sport.

Dans le cadre de ce partenariat, l’enseigne allemande relancera la Lidl Kids Team lors de l’UEFA Women’s EURO 2029, permettant à des enfants d’accompagner les joueuses sur le terrain, inspirant ainsi la nouvelle génération.

En 2025, Lidl a marqué les esprits avec des initiatives comme la distribution de 269 950 coupes de fruits dans les fans zones, la création de la Lidl Awareness Team pour garantir un environnement sûr et inclusif, et l’organisation du Lidl Youth Camp à Bâle, réunissant 100 jeunes filles de 18 pays pour des ateliers sur la nutrition et le sport.