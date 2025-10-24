Article en partenariat avec : RMC SPORT

Le Français affronte le redoutable Tom Aspinall lors de l’UFC 321, un choc qui se déroulera le samedi 25 octobre 2025 à Abu Dhabi.

Une affiche explosive, à suivre en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1.

VOIR LE COMBAT EN DIRECT

UFC 321 : la quête du titre mondial pour Ciryl Gane

Le Français Ciryl “Bon Gamin” Gane s’apprête à vivre un moment crucial de sa carrière. Après deux tentatives infructueuses, il a une nouvelle opportunité de devenir le premier Français champion de l’UFC.

Technique, rapide et imprévisible malgré ses 120 kilos, Gane veut montrer qu’il a tiré les leçons de ses défaites face à Jon Jones et Francis Ngannou.

En face, Tom Aspinall, champion intérimaire des poids lourds, impressionne depuis son arrivée à l’UFC. Véritable phénomène d’explosivité et de puissance, le Britannique enchaîne les victoires avant la limite. Déterminé à devenir le nouveau visage de la catégorie reine, il ne compte pas laisser le Français lui barrer la route.

Ce duel entre technique et puissance promet un affrontement spectaculaire, digne des plus grandes soirées de l’UFC.

Sur quelle chaîne regarder UFC 321 : Aspinall vs Gane ?

L’événement UFC 321 sera diffusé en direct et en exclusivité sur RMC Sport.



La chaîne française, diffuseur officiel de l’UFC, proposera l’intégralité de la soirée, incluant les prelims et le main event opposant Aspinall à Gane.

Le combat sera également disponible en streaming sur la plateforme RMC Sport 100% digitale, accessible sur tous les supports (TV connectée, ordinateur, tablette, smartphone)

Les horaires de l’UFC 321

La soirée UFC 321 débutera à 20h30 (heure française), un horaire exceptionnel pour un événement numéroté de l’UFC.

La carte préliminaire sera à suivre sur le Twitch de RMC Sport, tandis que RMC Sport 1 prendra l’antenne à 20h pour la carte principale.

C’est très exceptionnel d’avoir un UFC numéroté en prime time pour la France.

Et c’est la première fois qu’un Français combattra pour la ceinture UFC à un horaire de prime time, un moment historique pour les fans de MMA tricolores.



Comment s’abonner à RMC Sport ?

Pour suivre l’UFC 321 et profiter de toutes les grandes soirées de sports de combat, RMC Sport propose deux formules :

VOIR L'OFFRE RMC SPORT

RMC Sport s’impose comme la chaîne numéro 1 du combat, diffusant le meilleur du MMA avec l’UFC, le KSW, le ONE Championship ou encore Hexagone MMA.

La chaîne propose également les plus grands rendez-vous de boxe, notamment les combats des stars françaises comme Christian Mbilli ou Souleymane Samaké, ainsi que le meilleur du judo avec les principaux Grands Slams et les championnats internationaux.

Pourquoi ce combat est historique pour le MMA français ?

Ciryl Gane incarne depuis plusieurs années la vitrine du MMA français.

Sa maîtrise technique, son calme et son style élégant ont séduit les amateurs du monde entier.

Après deux échecs au pied du trône, cette nouvelle chance face à Aspinall pourrait enfin le faire entrer dans l’histoire et offrir à la France son premier titre UFC.

La soirée s’annonce électrique à Abu Dhabi, entre deux des meilleurs poids lourds actuels.

Un affrontement entre le futur et la revanche, entre la puissance britannique et la précision française.

La carte complète de l’UFC 321 :

Poids lourds – Tom Aspinall (c) vs Ciryl Gane

Poids paille (féminin) – Virna Jandiroba vs Mackenzie Dern

Poids coq – Umar Nurmagomedov vs Mario Bautista

Poids lourds – Alexander Volkov vs Jailton Almeida

Poids mi-lourds – Aleksandar Rakic vs Azamat Murzakanov

Carte préliminaire

Poids légers – L’udovit Klein vs Mateusz Rebecki

Poids moyens – Ikram Aliskerov vs Park Jun-yong

Poids légers – Abdul-Kareem Al-Selwady vs Matheus Camilo

Poids plumes – Nathaniel Wood vs Jose Miguel Delgado

Poids lourds – Hamdy Abdelwahab vs Chris Barnett

Poids mouches – Azat Maksum vs Mitch Raposo

Poids paille (féminin) – Jaqueline Amorim vs Mizuki Inoue

Poids lourds – Valter Walker vs Louie Sutherland

Récapitulatif : UFC 321 – Tom Aspinall vs Ciryl Gane

Événement UFC 321 Combat principal Tom Aspinall vs Ciryl Gane Date / Heure Samedi 25 octobre 2025 – 20h30 Lieu Abu Dhabi Diffusion TV / Heure RMC Sport 1 – 20h00 Streaming / Heure RMC Sport (chaîne digitale) – 20h00 Abonnement Dès 9€/mois (avec engagement) ou 15€/mois (sans engagement)

L’UFC 321 marquera peut-être un tournant dans l’histoire du MMA français.

Ciryl Gane, en quête d’or et de revanche, affronte Tom Aspinall, le champion britannique prêt à s’imposer comme le nouveau roi des poids lourds.

Un combat à ne pas manquer, samedi 25 octobre à Abu Dhabi, en direct sur RMC Sport 1 et en streaming sur la plateforme RMC Sport.