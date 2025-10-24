Réseaux Sociaux

Tom Aspinall vs Ciryl Gane (TV / Streaming) – UFC 321 : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le combat en direct ?

C’est le combat que toute la France attend : le retour de Ciryl Gane à l’UFC pour une nouvelle chance de titre mondial.
ParYvan Romieu
24 octobre 2025
Tom Aspinall vs Ciryl Gane (TV / Streaming) - UFC 321 Tom Aspinall vs Ciryl Gane (TV / Streaming) - UFC 321

Le Français affronte le redoutable Tom Aspinall lors de l’UFC 321, un choc qui se déroulera le samedi 25 octobre 2025 à Abu Dhabi.
 Une affiche explosive, à suivre en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1.

UFC 321 : la quête du titre mondial pour Ciryl Gane

Le Français Ciryl “Bon Gamin” Gane s’apprête à vivre un moment crucial de sa carrière. Après deux tentatives infructueuses, il a une nouvelle opportunité de devenir le premier Français champion de l’UFC.
 Technique, rapide et imprévisible malgré ses 120 kilos, Gane veut montrer qu’il a tiré les leçons de ses défaites face à Jon Jones et Francis Ngannou.

En face, Tom Aspinall, champion intérimaire des poids lourds, impressionne depuis son arrivée à l’UFC. Véritable phénomène d’explosivité et de puissance, le Britannique enchaîne les victoires avant la limite. Déterminé à devenir le nouveau visage de la catégorie reine, il ne compte pas laisser le Français lui barrer la route.

Ce duel entre technique et puissance promet un affrontement spectaculaire, digne des plus grandes soirées de l’UFC.

Sur quelle chaîne regarder UFC 321 : Aspinall vs Gane ?

L’événement UFC 321 sera diffusé en direct et en exclusivité sur RMC Sport.

La chaîne française, diffuseur officiel de l’UFC, proposera l’intégralité de la soirée, incluant les prelims et le main event opposant Aspinall à Gane.

Le combat sera également disponible en streaming sur la plateforme RMC Sport 100% digitale, accessible sur tous les supports (TV connectée, ordinateur, tablette, smartphone)

Les horaires de l’UFC 321

La soirée UFC 321 débutera à 20h30 (heure française), un horaire exceptionnel pour un événement numéroté de l’UFC.
La carte préliminaire sera à suivre sur le Twitch de RMC Sport, tandis que RMC Sport 1 prendra l’antenne à 20h pour la carte principale.

C’est très exceptionnel d’avoir un UFC numéroté en prime time pour la France.
Et c’est la première fois qu’un Français combattra pour la ceinture UFC à un horaire de prime time, un moment historique pour les fans de MMA tricolores.

Comment s’abonner à RMC Sport ?

Pour suivre l’UFC 321 et profiter de toutes les grandes soirées de sports de combat, RMC Sport propose deux formules :

RMC Sport s’impose comme la chaîne numéro 1 du combat, diffusant le meilleur du MMA avec l’UFC, le KSW, le ONE Championship ou encore Hexagone MMA.
La chaîne propose également les plus grands rendez-vous de boxe, notamment les combats des stars françaises comme Christian Mbilli ou Souleymane Samaké, ainsi que le meilleur du judo avec les principaux Grands Slams et les championnats internationaux.

Pourquoi ce combat est historique pour le MMA français ?

Ciryl Gane incarne depuis plusieurs années la vitrine du MMA français.
 Sa maîtrise technique, son calme et son style élégant ont séduit les amateurs du monde entier.
 Après deux échecs au pied du trône, cette nouvelle chance face à Aspinall pourrait enfin le faire entrer dans l’histoire et offrir à la France son premier titre UFC.

La soirée s’annonce électrique à Abu Dhabi, entre deux des meilleurs poids lourds actuels.
 Un affrontement entre le futur et la revanche, entre la puissance britannique et la précision française.

La carte complète de l’UFC 321 :

Poids lourds – Tom Aspinall (c) vs Ciryl Gane 
Poids paille (féminin) – Virna Jandiroba vs Mackenzie Dern
Poids coq – Umar Nurmagomedov vs Mario Bautista
Poids lourds – Alexander Volkov vs Jailton Almeida
Poids mi-lourds – Aleksandar Rakic vs Azamat Murzakanov

Carte préliminaire

Poids légers – L’udovit Klein vs Mateusz Rebecki
Poids moyens – Ikram Aliskerov vs Park Jun-yong
Poids légers – Abdul-Kareem Al-Selwady vs Matheus Camilo
Poids plumes – Nathaniel Wood vs Jose Miguel Delgado
Poids lourds – Hamdy Abdelwahab vs Chris Barnett
Poids mouches – Azat Maksum vs Mitch Raposo
Poids paille (féminin) – Jaqueline Amorim vs Mizuki Inoue
Poids lourds – Valter Walker vs Louie Sutherland

 

Récapitulatif : UFC 321 – Tom Aspinall vs Ciryl Gane

Événement UFC 321
Combat principal Tom Aspinall vs Ciryl Gane
Date / Heure Samedi 25 octobre 2025 – 20h30
Lieu Abu Dhabi
Diffusion TV / Heure  RMC Sport 1 – 20h00
Streaming / Heure RMC Sport (chaîne digitale) – 20h00
Abonnement Dès 9€/mois (avec engagement) ou 15€/mois (sans engagement)

 

L’UFC 321 marquera peut-être un tournant dans l’histoire du MMA français.
 Ciryl Gane, en quête d’or et de revanche, affronte Tom Aspinall, le champion britannique prêt à s’imposer comme le nouveau roi des poids lourds.
 Un combat à ne pas manquer, samedi 25 octobre à Abu Dhabi, en direct sur RMC Sport 1 et en streaming sur la plateforme RMC Sport.

