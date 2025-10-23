Réseaux Sociaux

beIN SPORTS France et la NBA renouvellent leur partenariat de diffusion

ParMathieu Portogallo
23 octobre 2025
beIN SPORTS France, diffuseur officiel de la NBA dan l’Hexagone depuis 2012, annonce le renouvellement de son contrat avec la NBA sur plusieurs années.

Ce partenariat permettra à beIN SPORTS de diffuser jusqu’à 9 matchs de saison régulière par semaine, ainsi que les principaux événements de la saison, incluant :

  • la Summer League ;
  • le NBA Christmas Day ;
  • le Martin Luther King Jr Day ;
  • le NBA All-Star ;
  • une sélection des playoffs ;
  • les finales de conférence Est ou Ouest (en alternance une année sur deux) ;
  • les finales NBA (en alternance);
  • la NBA Draft.

Bon à savoir

  • Les matchs non diffusés en direct seront disponibles en replay le lendemain à 12h00.
  • L’émission NBA Extra sera désormais diffusée quotidiennement, du lundi au samedi de 12h45 à 13h30, et le dimanche sur beIN SPORTS 1.
  • Les abonnés auront accès à des contenus numériques sur le site de beIN SPORTS France, incluant vidéos, statistiques et scores, ainsi qu’au podcast NBA Extra pour une couverture complète de l’actualité NBA.

