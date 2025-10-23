beIN SPORTS France, diffuseur officiel de la NBA dan l’Hexagone depuis 2012, annonce le renouvellement de son contrat avec la NBA sur plusieurs années.

Ce partenariat permettra à beIN SPORTS de diffuser jusqu’à 9 matchs de saison régulière par semaine, ainsi que les principaux événements de la saison, incluant :

la Summer League ;

le NBA Christmas Day ;

le Martin Luther King Jr Day ;

le NBA All-Star ;

une sélection des playoffs ;

les finales de conférence Est ou Ouest (en alternance une année sur deux) ;

les finales NBA (en alternance);

la NBA Draft.

Bon à savoir

Les matchs non diffusés en direct seront disponibles en replay le lendemain à 12h00.

L’émission NBA Extra sera désormais diffusée quotidiennement, du lundi au samedi de 12h45 à 13h30, et le dimanche sur beIN SPORTS 1.

Les abonnés auront accès à des contenus numériques sur le site de beIN SPORTS France, incluant vidéos, statistiques et scores, ainsi qu’au podcast NBA Extra pour une couverture complète de l’actualité NBA.

