ScorePlay x Wasabi Technologies : une plateforme IA dédiée à la création de contenus sportifs

ScorePlay, la principale plateforme MAM/DAM alimentée par l’IA et conçue pour le sport, et Wasabi Technologies, le spécialiste du stockage cloud, annoncent un partenariat stratégique qui redéfinit la manière dont les organisations sportives gèrent, collaborent et diffusent leurs contenus.

Pour répondre à la demande croissante de contenus en temps réel, personnalisés et multiformats, les organisations sportives deviennent de véritables acteurs médiatiques. La collaboration entre ScorePlay et Wasabi AiR, une plateforme de stockage multimédia intelligente dotée d’auto-tagging par IA, de recherche multilingue et de transcription, offre ainsi une solution innovante.

Résultat, cette intégration permet à des organisations comme la Premier League, la Major League Baseball et plusieurs équipes de la National Hockey League de reprendre le contrôle total de leurs ressources médias, redessinant la production et la diffusion de contenus pour engager les fans à travers le monde.

La déclaration