Les finales du Top 14 resteront au Stade de France jusqu’en 2056 (30 saisons)

La Ligue Nationale de Rugby (LNR) a officialisé la prolongation de son partenariat avec le Stade de France pour l’organisation de la finale du Top 14. Le rendez-vous phare du rugby français continuera ainsi de se dérouler à Saint-Denis pendant les trente prochaines saisons, soit jusqu’en 2056.

Le choix de la LNR s’appuie sur la capacité de 80 000 places du Stade de France et sur son statut de théâtre historique des grandes finales du championnat. L’accord prévoit toutefois une certaine souplesse avec la possibilité de délocaliser jusqu’à 6 finales au cours des trente prochaines saisons, notamment en cas d’indisponibilité de l’enceinte ou pour des événements exceptionnels.

La prochaine finale du Top 14 est d’ores et déjà programmée le 27 juin 2027 au Stade de France, où les futurs champions de France continueront de soulever le mythique Bouclier de Brennus.