Le premier Crunch Creator a réuni plus de 40.000 personnes à Bordeaux et plusieurs centaines de milliers de viewers en direct samedi soir. Une grande réussite sur tous les plans. A quand la deuxième édition ?

Le pari était ambitieux. Il semble largement réussi. Samedi soir, le premier Crunch Creator a transformé le stade Atlantique de Bordeaux en immense terrain de jeu pour créateurs de contenus, anciens rugbymen et fans de spectacle sportif.

Organisé par Diego Sarthou, alias Djayson Karavane, l’événement a attiré plus de 40 000 spectateurs dans les tribunes pour assister à ce France-Angleterre version rugby à 10. Une première réussie jusque dans son scénario, avec une victoire française 62-61 décrochée sur une ultime transformation de l’organisateur face aux poteaux et des Anglais montés en pointe pour le contrer.

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Un pic à 300.000 viewers sur Twitch

L’audience a également suivi en ligne. Au moment décisif, environ 300.000 viewers étaient connectés sur Twitch, tandis qu’environ 100.000 autres regardaient le match via les plateformes YouTube et TikTok de Canal+ Sport. Des chiffres importants pour un premier événement rugby porté par un créateur de contenus davantage habitué aux formats courts sur Instagram et TikTok.

Une réalisation digne du dimanche soir

Mais au-delà des audiences et du résultat, c’est surtout la qualité du dispositif qui a marqué les esprits. Tout semblait particulièrement préparé et pensé dans les détails. Réalisation dynamique, ralentis, drone au-dessus du terrain, caméras embarquées, interviews directement sur la pelouse… Par moments, le Crunch Creator ressemblait davantage à un match premium du dimanche soir sur Canal+ qu’à un simple événement d’influenceurs.

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Un pitch reporter… sur la pelouse

Sacha Valleau, consultant Canal+, est même allé interviewer plusieurs acteurs du match en plein jeu ou juste après certaines actions. Une production innovante qui a beaucoup fait réagir – dans les deux sens – sur les réseaux sociaux.

« Nous servons de laboratoire à Canal+ pour montrer à la Ligue ce qui pourrait être testé sur le Top 14 », expliquait Brice Beignon, co-organisateur de l’événement, à nos confrères de L’Equipe. Reste à savoir quel bilan la chaîne fait de cette expérience.

En bref, entre divertissement assumé, storytelling et gros dispositif audiovisuel, le Crunch Creator a surtout confirmé – après le GP Explorer de Squeezie – qu’un événement hybride entre sport et création de contenus pouvait désormais remplir un stade et générer une vraie attente médiatique. On se doit de tirer un grand coup de chapeau à Diego Sarthou. En espérant qu’il remette le couvert…

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