Selon les informations du Parisien, CMA CGM devrait devenir le nouveau sponsor maillot du XV de France à partir de juillet et succéder au groupe Altrad.

Le XV de France pourrait bientôt changer de partenaire principal. Selon une information du Parisien, l’armateur marseillais CMA CGM devrait succéder à Altrad comme sponsor maillot des Bleus à compter du 1er juillet 2026.

L’accord, qui pourrait être officialisé lors des demi-finales du Top 14 organisées à Marseille les 19 et 20 juin, marquerait l’entrée du géant du transport maritime dans le rugby français par la porte principale. Le montant du partenariat est estimé à près de 10 millions d’euros par an, soit davantage que le précédent contrat signé avec Altrad.

Partenaire titre d’une équipe cycliste et de l’OM

Déjà très présent dans le sport, CMA CGM est notamment partenaire principal de l’Olympique de Marseille et a récemment associé son nom à l’équipe cycliste Decathlon-CMA CGM. Le groupe de la famille Saadé avait également été partenaire premium des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Pour la Fédération française de rugby, confrontée à un déficit d’exploitation de 6,9 millions d’euros lors de l’exercice 2024-2025, cette arrivée représenterait une bouffée d’oxygène financière. Elle permettrait aussi de tourner la page Altrad, alors que Mohed Altrad et Bernard Laporte doivent comparaître en appel en septembre dans l’affaire qui avait déjà conduit à leur condamnation en première instance.

L’attractivité des Bleus, emmenés par Antoine Dupont et récents vainqueurs du Tournoi des Six Nations, continue ainsi de séduire les grandes marques françaises.

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