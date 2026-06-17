Le groupe TF1 diffusera les 18 matches du tout nouveau Championnat des nations cet été, dont les trois rencontres du XV de France.

Le rugby va prendre ses quartiers sur les antennes du groupe TF1 pendant trois semaines. Diffuseur du nouveau Championnat des nations, organisé du 4 au 18 juillet, le groupe audiovisuel a dévoilé la programmation complète de la compétition.

Au total, les 18 rencontres seront retransmises sur TF1, TMC ou la plateforme TF1+. Une couverture ambitieuse pour cette nouvelle épreuve internationale lancée à un an de la Coupe du monde 2027.

France – All Blacks dès le 4 juillet

Les Bleus seront naturellement au cœur du dispositif. Les hommes de Fabien Galthié ouvriront leur tournoi face à la Nouvelle-Zélande, le 4 juillet à Christchurch. Ils affronteront ensuite l’Australie le 11 juillet à Brisbane avant de conclure contre le Japon le 18 juillet à Tokyo. Les trois rencontres seront diffusées en direct sur TF1.

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La chaîne principale retransmettra neuf matches au total, tandis que TMC en diffusera sept. Deux rencontres seront proposées exclusivement sur TF1+, où l’intégralité de la compétition sera également disponible.

Ithurburu à l’animation

Pour accompagner l’événement, TF1 mobilisera plusieurs équipes de commentateurs ainsi qu’Isabelle Ithurburu, entourée notamment de Christian Califano et Yoann Huget pour les émissions consacrées à la compétition.

Avec la diffusion de ce nouveau tournoi, TF1 s’offre un rendez-vous stratégique dans sa montée en puissance autour de l’ovalie avant le Mondial 2027.

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