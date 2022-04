Média – LaLiga lance sa propre plateforme OTT avec « LaLiga Pass »

Cette semaine, LaLiga a annoncé le lancement de sa propre offre OTT pour suivre les matchs de la première et seconde division de football espagnol.

Développée en interne par sa branche LaLiga tech, la plateforme « LaLiga Pass » est pour le moment lancée en Indonésie et en Thaïlande sur le mois d’avril.

« L’une des clés du secteur du divertissement est de pouvoir offrir un haut degré de personnalisation, de parler à chaque fan dans sa propre langue et de lui fournir un contenu de qualité adapté à ses goûts et à ses besoins » explique Alfredo Bermejo, directeur de la stratégie numérique de LaLiga, dans un communiqué. « Nous pensons que LaLiga Pass et toute la technologie derrière est un grand pas dans cette direction et sera une excellente option pour ceux qui veulent profiter de LaLiga et de tout ce qui l’entoure ».

Comme nous le précise LaLiga, le prix de l’abonnement mensuel est de 45 000 IDR en Indonésie (environ 2,65€/mois) et 99 THB en Thaïlande (environ 2,67€/mois). Les fans pourront suivre l’ensemble des matchs de LaLiga Santander et LaLiga SmartBank, en plus de contenus supplémentaires.

Avec sa propre plateforme d’abonnement, LaLiga va donc pouvoir proposer les matchs de ses équipes (Real Madrid, FC Barcelone, Atlético de Madrid, Valence, Villareal, Betis,…) directement aux fans et acquérir également de nombreuses données sur le profil des abonnés et leur type de consommation.

Comme nous le précise LaLiga, l’offre OTT lancée en Thaïlande et en Indonésie vient s’ajouter à l’offre de diffusion linéaire de beIN SPORTS qui détient les droits. Reste à savoir si cette possibilité d’acheter le Pass LaLiga sera également étendue à d’autres marchés où le championnat est également diffusé. D’autres offres OTT comme la NBA, la NFL ou encore la F1 sont ainsi accessibles sur certains territoires en plus de diffuseurs locaux.

Une approche DTC (direct to consumer) qui permet également à LaLiga de pouvoir adresser des marchés sur lesquels il n’y a pas d’accords avec des diffuseurs. L’occasion également de créer une offre qui vient ajouter de la concurrence et donc stimuler le marché (ou pas) de la vente des droits TV.

Une offre OTT déclinable à l’ensemble des acteurs

Pour rappel, LaLiga a développé un pôle tech et digital avec « LaLiga Tech » qui propose une offre de services dédiée aux acteurs du sport à la recherche d’une solution clé en main, notamment sur la problématique de l’OTT.

Le World Padel Tour a ainsi collaboré avec LaLiga Tech pour mettre en place sa propre plateforme. Comme nous le précise les intéressés, cette plateforme World Padel Tour TV a déjà enregistré 400 000 utilisateurs.