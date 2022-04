MyCoach confirme l’acquisition de la société Joinly

Hier, la société MyCoach a officialisé l’acquisition de Joinly, ex e-cotiz, auprès de ses fondateurs et le groupe BPCE.

« Cette acquisition est une étape importante dans la désignation d’un acteur numérique français incontournable à l’aube des JO 2024 capable de constituer un leadership sur le marché des solutions numériques dédiées au mouvement sportif » précise le communiqué.

MyCoach acquiert @JoinlyFR auprès @GroupeBPCE et de ses fondateurs:

🏅Une avancée stratégique pour faire de MyCoach Sport le partenaire numérique incontournable du sport en 🇫🇷

🚀Une offre de services numériques renforcées@Sports_gouv @FranceSportEx @Sporsora @OlbiaConseil pic.twitter.com/X57h74onci — MyCoach (@mycoach) April 7, 2022

Avec cette acquisition, MyCoach renforce son offre de services numériques à destination des clubs, fédérations, associations, collectivités,… « Cette acquisition donne tout sens à notre stratégie globale et confirme notre ambition de segmenter notre offre au travers de nos différentes structures sur les marchés du BtoB et du BtoC » précise Cédric Messina CEO MyCoach, dans un communiqué. « C’est un acte fort qui renforce notre positionnement national avec une équipe dirigeante aguerrie que sont Jauffray Dunyach et Aurélie Dyèvre, basée sur Paris. Mais au-delà, elle confirme ma conviction qu’il est essentiel de structurer le marché autour d’acteurs forts pour répondre à la concurrence étrangère et de s’allier avec de grands groupes, comme nous le faisons avec Groupe BPCE, mais également avec MAIF, sur le développement de notre nouvelle application Accès Sport, Décathlon autour de notre offre aux clubs ou encore l’Équipe sur MyCoach TV. »

A lire également