Football – LaLiga va diffuser un match de championnat en direct sur TikTok au format vertical (Real Sociedad – Betis)

Il fallait que ça arrive. Dans les jours à venir, un match de football professionnel va être diffusé en direct sur TikTok au format vertical.

Faut-il s’en réjouir ou le regretter ? La semaine prochaine, vendredi 15 avril, le réseau social TikTok va retransmettre le match de LaLiga entre la Real Sociedad et le Real Betis. Une diffusion au format vertical qui sera disponible uniquement en Espagne.

Pour mener à bien cette initiative, GOL Television (qui diffusera également le match de manière classique sur la TV) va travailler avec Mediapro, LaLiga, TikTok ainsi que Burger King, El Corte Inglés, Vivo et HBO Max.

Dans le détail, Mediapro produira ce qui sera le premier match de football en Espagne au format vertical. LaLiga Santander devient ainsi la première grande ligue européenne à proposer un match dans ce format via TikTok. « Cette initiative avec TikTok et LaLiga renforce l’engagement de Mediapro dans la création de contenus adaptés au nouvel écosystème numérique, offrant aux fans de football espagnols des expériences innovantes et de nouvelles façons de participer et d’interagir » précise Ignacio Arrola, directeur marketing de Mediapro, société qui a introduit il y a un an l’utilisation de caméras en bord terrain offrant une qualité d’image façon film ou jeu vidéo avec des flous.

Une production spécifique signée Mediapro

Le match sera diffusé le vendredi 15 avril à 21h et sera commenté par Nacho Hernáez et Carla Gabián, deux « TikTokers ». Sur TikTok, le match bénéficiera donc d’un traitement spécial et adapté à ce support.

Mediapro devrait impliquer plus de 30 personnes pour assurer la production du match au format vertical qui sera agrémenté de graphismes spécifiques. L’avant-match sera également couvert et les supporters pourront participer et interagir via un chat.

« C’est une nouvelle étape pour LaLiga dans sa quête de nouveaux publics » ajoute Alfredo Bermejo, directeur de la stratégie numérique de LaLiga. « Cet accord avec TikTok confirme les efforts de LaLiga et de Mediapro ces dernières saisons dans la création de valeur et l’innovation dans la retransmission des matchs. »

« TikTok est l’endroit où les fans de football se retrouvent et se connectent et nous sommes fiers de voir comment les grandes marques du sport inspirent la communauté grâce à l’innovation » ajoute Soraya Castellanos, responsable du contenu, de la communauté et des associations de TikTok Espagne.

