Le NBA Store de Paris va s’installer Boulevard Saint-Michel

Aujourd’hui, la NBA a confirmé l’ouverture de sa première boutique en France à l’été 2022. Sans surprise, c’est la ville de Paris qui accueillera ce nouveau magasin dédié à la National Basketball Association.

Dans le détail, le NBA Store de Paris va s’installer dans le quartier latin au 20 Boulevard Saint-Michel dans le 5e arrondissement. Un point de vente qui sera exploité par le spécialiste de la distribution Lids qui appartient au géant du merchandising Fanatics.

Sur 3 étages, le magasin de plus de 300m2 proposera une large gamme de produits officiels de la NBA et de la WNBA, notamment des maillots, des vêtements, des casquettes et bonnets, des articles de sport, des jouets et des objets de collection de grandes marques telles que Nike, Mitchell & Ness, New Era ou Wilson. « La boutique proposera également des vêtements et des articles exclusifs NBA Paris, ainsi qu’un espace de personnalisation où les fans pourront personnaliser les maillots et les casquettes des 30 équipes de la NBA » ajoute le communiqué.

Cette boutique NBA sera la troisième en Europe après Londres et Milan. Il y a quelques années, un NBA Café avait ouvert à Barcelone, un lieu de vie qui a définitivement fermé ses portes depuis la crise sanitaire de 2020.

« À l’intersection de la mode et de la culture du basket-ball, Paris a une tradition unique pour le jeu et certains des fans de la NBA les plus passionnés d’Europe. », a déclaré Steve Griffiths, NBA Europe and Middle East Senior Director, Global Partnerships. « Avec Fanatics et Lids, nous avons hâte d’accueillir les fans de France et d’ailleurs dans ce nouvel espace passionnant et interactif où ils pourront célébrer leur passion pour la NBA avec style. »

Une bonne nouvelle pour les fans de basket en France, en attendant l’annonce d’un second match de saison régulière après celui disputé à l’AccorHotels Arena en 2020 ?

« Lids est ravi d’ouvrir le premier NBA Store à Paris », a ajouté le président de Lids Sports Group, Britten Maughan. « Notre emplacement sur le boulevard Saint-Michel, offrira le plus grand assortiment de produits NBA du pays et sera une destination pour les habitants et les touristes. La NBA est une marque internationale et a prouvé qu’elle avait un large attrait au niveau mondial. Le nouveau NBA Store de Paris proposera à la fois des vêtements pour les fans et une mode inspirée de la culture NBA aux États-Unis. »

