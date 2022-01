Les meilleures montres connectées pour les sportifs

Que vous soyez un sportif amateur, occasionnel ou passionné, vous avez sûrement envie de pouvoir surveiller votre niveau et observer votre progression. Car quand on pratique une activité physique régulière, on améliore forcément nos performances, mais parfois, on ne se rend pas compte du chemin parcouru. C’est pourquoi l’invention des montres connectées a tout de suite su trouver son public avec les sportifs, qui voyaient dans cet objet un moyen efficace de pouvoir analyser l’évolution de leurs performances.

En effet, ces montres intelligentes permettent non seulement de prendre note des exercices réalisés, mais également de pouvoir enregistrer le temps, l’intensité et la progression de sa pratique. On le sait, que l’on soit joueur de poker professionnel ou sportif de haut niveau, il faut faire preuve de discipline pour avoir des résultats concrets : c’est ainsi que ces montres prouvent leur utilité en améliorant la motivation grâce aux analyses des performances de l’utilisateur. C’est donc un excellent moyen de se dépasser et d’améliorer sa technique ou son chrono.

Avec l’évolution technologique, certaines montres peuvent même vous guider pendant votre séance, notamment grâce à des animations sur l’écran. Cependant, beaucoup d’utilisateurs apprécient les options de mesure de la qualité du sommeil, du temps de récupération, ou encore de la fréquence cardiaque, ce qui est un réel avantage pour améliorer ses performances et surveiller sa pratique de manière réfléchie. Bien entendu, ces montres intelligentes affichent également les notifications qui seraient présentes sur un smartphone, ajoutant à l’engouement des utilisateurs qui y voient un objet réunissant de nombreux atouts.

De nos jours, il existe un très grand choix de montres connectées sur le marché, si bien qu’il est difficile de faire un choix. Alors, pour vous y aider, voici une liste des meilleures montres connectées pour les sportifs !

Fitbit Sense Smartwatch

Cette montre iconique est un vrai bijou de technologie. En effet, avec son écran AMOLED et sa capacité d’étanchéité à l’eau de 50 mètres, c’est la star des montres connectées pour les sportifs ! Pour les sportifs, c’est certainement celle qui a le plus d’avantages et de fonctionnalités utiles pour la pratique. Car elle va encore plus loin que sa concurrente de chez Apple : en effet, la Fitbit Sense peut mesurer votre niveau de stress et votre température corporelle.

La marque a déjà collaboré avec de grandes industries dans le domaine du sport, comme lors de sa collaboration avec adidas : ce n’est donc pas un hasard si elle se retrouve à la tête du podium ! Dotée d’une excellente autonomie et de fonctionnalités ultra personnalisées, c’est l’alliée idéale des sportifs !

Apple Watch Series 7

Cette pépite du géant américain arrive dans le haut du podium, et ce, pour de nombreuses raisons. Son prix pourrait, certes, en décourager plus d’un, mais ses capacités sont à la hauteur de sa réputation.

En effet, le produit est particulièrement intuitif et performant, doté de technologies ultra modernes permettant de surveiller ses performances avec une très grande précision. Car non seulement elle offre la possibilité d’observer son rythme cardiaque, mais elle peut également indiquer le taux d’oxygénation du sang !

Son ergonomie et ses capteurs très puissants sont donc des avantages de taille parmi ses concurrents sur le marché. Elle est également personnalisable avec des bracelets de couleurs différentes et plusieurs choix de design pour les boîtiers. Seul bémol : il faut la recharger rapidement, presque tous les jours !

Garmin Venu Sq

C’est certes la moins chère de ce podium, mais son rapport qualité-prix est particulièrement intéressant ! Son interface est très ergonomique et adaptée aux utilisateurs débutants, car très intuitive. Grâce à son design robuste et son autonomie très intéressante, elle est particulièrement appréciée des sportifs qui pourront y trouver de nombreuses fonctionnalités essentielles.

Bien évidemment, elle est étanche jusqu’à 50 mètres et peut surveiller le niveau de stress, la fréquence cardiaque ou encore la qualité du sommeil. Mais ce qui fait sa force, c’est son GPS inclus qui permet aux sportifs de se repérer facilement grâce à des cartes très détaillées, pour une pratique au grand air plus agréable.