Article en partenariat avec : ESG Sport

Le sport business n’a jamais autant évolué. Longtemps centré sur l’événementiel, le sponsoring ou la gestion de clubs, le secteur s’est transformé sous l’effet de la digitalisation, de l’intelligence artificielle, de la data, de l’internationalisation des compétitions et des nouvelles attentes des fans.

Résultat : de nouveaux métiers émergent et les entreprises du secteur recherchent des profils capables de comprendre à la fois les enjeux du sport et les réalités du business.

Clubs professionnels, fédérations, équipementiers, agences marketing, organisateurs d’événements, plateformes digitales ou encore entreprises spécialisées dans la sport tech recrutent désormais des talents aux compétences hybrides.

1. Les métiers de la data sportive : la performance pilotée par les données

La data est devenue un levier stratégique pour les organisations sportives. Analyse des performances, optimisation des entraînements, prévention des blessures, compréhension des comportements des fans ou encore valorisation des partenaires : les données sont partout.

Le marché européen du sports analytics devrait connaître une croissance annuelle moyenne supérieure à 27 % entre 2025 et 2035, selon Market Research Future. Cette accélération s’explique par l’intégration croissante de l’intelligence artificielle et des outils prédictifs dans les organisations sportives.

Parmi les métiers les plus recherchés :

Data Analyst Sport

Performance Analyst

Fan Data Analyst

CRM & Data Manager

Business Intelligence Manager

Ces profils permettent aux structures sportives de prendre des décisions plus rapides et plus précises, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

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2. Les experts du marketing digital et de l’engagement des fans

Aujourd’hui, un club ou une marque sportive ne communique plus uniquement les jours de match. Les communautés vivent toute l’année sur Instagram, TikTok, YouTube, Twitch ou LinkedIn.

Les organisations sportives recherchent donc des spécialistes capables de créer de l’engagement, produire du contenu et développer la valeur de leurs communautés.

Les métiers qui recrutent fortement :

Social Media Manager

Content Manager Sport

Responsable Fan Engagement

Community Manager Sport

CRM & Marketing Automation Manager

Cette évolution répond à une tendance de fond : les organisations sportives cherchent à mieux connaître leurs supporters afin de proposer des expériences personnalisées et développer leurs revenus commerciaux. Des entreprises spécialisées comme Sportradar ou Two Circles ont construit leur croissance autour de cette logique de connaissance et d’activation des fans.

3. Les spécialistes du sponsoring et des partenariats de marque

Le sponsoring reste l’un des piliers économiques du sport business, mais les attentes des marques ont profondément changé.

Les partenaires recherchent désormais des activations mesurables, des campagnes digitales performantes et des expériences capables de générer de l’engagement.

Les profils les plus recherchés :

Responsable Sponsoring

Partnership Manager

Brand Activation Manager

Account Manager Sport

Business Developer Sponsoring

Ces métiers demandent une double compétence commerciale et marketing, ainsi qu’une forte compréhension des enjeux de visibilité et de retour sur investissement.

4. Les métiers de l’événementiel sportif nouvelle génération

Le marché de l’événementiel sportif continue de se développer avec la multiplication des compétitions internationales, des événements hybrides et des expériences immersives destinées aux spectateurs.

Aujourd’hui, organiser un événement sportif ne consiste plus uniquement à gérer une logistique. Il faut également intégrer la production de contenus, l’expérience fan, les partenaires, les activations digitales et les enjeux de développement durable.

Les recruteurs recherchent notamment :

Chef de projet événementiel sportif

Responsable hospitalités

Coordinateur d’événements sportifs

Event Marketing Manager

Responsable expérience spectateur

5. Les professionnels de la sport tech et de l’innovation

Le sport est devenu un véritable terrain d’expérimentation technologique.

Capteurs de performance, intelligence artificielle, outils d’analyse vidéo, applications mobiles, réalité augmentée ou expériences immersives transforment l’ensemble de la chaîne de valeur du sport.

Selon plusieurs études de marché, le secteur mondial du sports analytics devrait dépasser les 23 milliards de dollars d’ici 2033.

Cette dynamique crée de nouveaux besoins en recrutement :

Product Manager Sport Tech

Innovation Manager

Customer Success Manager Sport Tech

Chef de projet digital sport

Responsable solutions data et performance

6. Les métiers du développement commercial dans le sport

Derrière chaque club, équipementier ou événement sportif se trouve une stratégie commerciale.

La professionnalisation du secteur pousse les organisations à recruter des profils capables de développer les ventes, les partenariats et les revenus.

Les fonctions les plus recherchées :

Business Developer Sport

Responsable grands comptes

Responsable merchandising

Category Manager Sport

Directeur commercial

Ces métiers constituent aujourd’hui l’un des principaux moteurs de recrutement dans le sport business.

Se former aux métiers qui construiront le sport de demain

Face à ces transformations, les entreprises recherchent des profils immédiatement opérationnels, capables de comprendre les enjeux du marketing, du commerce, de la communication, de la data et du management sportif.

C’est précisément l’ambition de l’ESG Sport, l’école de commerce du sport.

Présente à Aix-en-Provence, Biarritz, Bordeaux, Dijon, Lyon, Montpellier, Nantes, Paris, Rennes, Rouen, Toulouse et Tours, l’ESG Sport propose des formations du post-Bac au Bac+5 avec des titres RNCP de niveau 6 et 7 reconnus par l’État.

Les étudiants développent leur expérience professionnelle grâce aux stages obligatoires chaque année et à l’alternance possible dès la 3e année de Bachelor. Les cours sont animés par des professionnels en activité et complétés par des projets réels, des challenges internationaux et des rencontres avec des experts du secteur.

Les formations couvrent les principaux domaines qui recrutent aujourd’hui dans le sport business : commerce, marketing, communication, événementiel, management de clubs sportifs, entrepreneuriat, commerce international et distribution du sport.

Dans un secteur où les métiers évoluent aussi vite que les usages, la capacité à comprendre les transformations du marché est devenue un véritable avantage concurrentiel. Une réalité que les entreprises du sport recherchent déjà chez leurs futurs talents.

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