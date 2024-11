Tennis – Voici les premières images 3D et la nouvelle signature « Vibrons plus grand » du Rolex Paris Masters à Paris la Défense Arena dès 2025

Alors que la dernière édition du Rolex Paris Masters à l’Accor Arena de Bercy s’est terminée dimanche dernier, la Fédération Française de Tennis dévoile quelques nouveautés sur la prochaine édition 2025 qui déménage à Paris La Défense Arena.

Comme tous les fans de tennis le savent, le Rolex Paris Masters s’installe dans l’enceinte appartenant à Jacky Lorenzetti, Président de la holding familiale Ovalto et notamment du Racing 92 (TOP 14). Un contrat de 10 ans (2025-2034) officialisé en début d’année.

« Nous sommes convaincus que les fans de tennis feront de cette salle leur nouveau terrain de jeu »

Dans son nouvel environnement, le tournoi indoor parisien bénéficiera de 4 courts de compétition dont un court central d’une capacité de 16 500 places, ainsi qu’un court d’entraînement. « Les espaces pour les joueurs seront par ailleurs agrandis, améliorés et modernisés » rappelle la FFT.

Pour marquer le début de sa nouvelle ère, le Masters 1000 dévoile une nouvelle signature avec « Vibrons plus grand ». Un claim qui va donc succéder à « le tennis en scène » utilisé ces dernières années.

« Nous sommes ravis d’accompagner la Fédération Française de Tennis dans le passage de ce tournoi prestigieux vers une nouvelle ère. Paris La Défense Arena est impatiente de faire découvrir aux fans de tennis du monde entier sa modernité, son adaptabilité et sa grande proximité avec le public » explique Frédéric Longuépée, Président Directeur Général de Paris La Défense Arena, dans un communiqué. « De nombreux événements sportifs ont déjà été conquis par Paris La Défense Arena, et nous sommes convaincus que les fans de tennis feront de cette salle leur nouveau terrain de jeu ».

En plus d’offrir « des équipements à la pointe de la technologie », Paris La Défense Arena, la plus grande salle indoor d’Europe qui a accueilli les épreuves de natation lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, « propose des conditions d’accueil optimales ».

Facilement accessible en transports en commun, le nouveau domicile du Rolex Paris Masters mettra également en place. Le tournoi aura lieu du 25 octobre au 2 novembre 2025 et des détails sur l’offre billetterie seront communiqués d’ici la fin de l’année.

« Notre ambition est donc de perpétuer l’identité de notre événement, en mettant l’accent sur l’innovation et la modernité. Je suis convaincu que les infrastructures ultra modernes Paris La Défense Arena nous aideront à atteindre cet objectif » ajoute Cédric Pioline, directeur du Rolex Paris Masters. « Ce déménagement doit permettre au tournoi d’entrer dans une nouvelle dimension en offrant aux joueurs et aux spectateurs une expérience toujours plus grande. Nous souhaitons également célébrer l’héritage du tournoi et ceux qui ont contribué à construire son identité et son histoire ».

