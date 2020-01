Les premières publicités du Super Bowl 2020 se dévoilent !

A quelques jours du « Big Game », les annonceurs font monter la pression. Alors que la NFL célèbre ses 100 ans, le Super Bowl 2020 sera à nouveau le moment médiatique de l’année aux USA.

Diffusé sur Fox Sport, le 54ème Super Bowl devrait générer plus de 400 millions de recettes publicitaires. Selon Bloomberg, la chaîne a commercialisé 77 spots de 30 secondes pou un prix du spot le plus cher estimé à à 5,6 millions de dollars les 30 secondes.

Comme chaque année, les marques et les deux candidats à la Maison Blanche que sont Bloomberg et Trump qui ont acheté un slot afin de toucher les plus de 100 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis auront deux stratégies. D’un côté, il y a ceux qui dévoilent leur spot publicitaire quelques jours/heures avant la diffusion (la très grande majorité aujourd’hui) et de l’autre, ceux qui le diffuseront pour la première fois dimanche. Une stratégie souvent accompagnée d’un large storytelling en amont avec une phase de teasing.

Découvrez ci-dessous les premières publicités du Super Bowl 2020 ainsi que les différents teasers partagés.

George | Mike Bloomberg for President

Pepsi Zero Sugar. Done Right (Missy Elliott, H.E.R)

The Avocados from Mexico Shopping Network

Pop-Tarts Fixed the Pretzel Commercial, starring Jonathan Van Ness

Audi | Let It Go

Visit Las Vegas – What Happens Here, Only Happens Here: Key of Vegas

Budweiser | Typical American | 2020 Super Bowl Commercial

Hard Rock International (Jennifer Lopez, DJ Khaled, Pitbull, Alex Rodriguez, Steven Van Zandt) – Teaser

Kia Official Big Game Commercial 2020 with Josh Jacobs | “Tough Never Quits”

Bud Light laisse le choix aux fans entre les deux spots ci-dessous

#PostyStore – Inside Post’s Brain (Post Malone)

#PostyBar – Inside Post’s Brain (Post Malone)

Snickers – #SnickersFixtheWorld – Full Version

Best Thing Since Sliced Bread | Little Caesars Big Game :30

MTN DEW Zero Sugar, As Good As The Original (Bryan Cranston, Tracee Ellis Ross)

Porsche “The Heist” Official Big Game Commercial 2020 – Extended Cut