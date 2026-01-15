Article en partenariat avec : Sportem

Événement de l’industrie du sport business, SPORTEM organisera sa 8e édition le 20 janvier 2026 au Parc des Princes. Le Salon Européen du Marketing Sportif fait son retour après une dernière édition en 2023 en conservant son positionnement d’événement BtoB réunissant ayants droit, prestataires, agences, institutions et solutions innovantes autour des enjeux de développement et de création de valeur dans le sport.

Sur une journée, SPORTEM agit comme un événement d’échanges permettant d’accélérer les connexions entre décideurs du sport européen et solutions professionnelles. Depuis bientôt dix ans, le salon accompagne la montée en puissance de l’économie du sport et s’est imposé comme un rendez-vous pour les acteurs du secteur.

Après des éditions au Stade Pierre-Mauroy, au Parc des Princes, à Roland-Garros en digital puis au stade Jean Bouin, SPORTEM effectue son retour au Parc des Princes, lieu des éditions 3 et 4.

Le programme

L’édition 2026 mettra au cœur de son dispositif la thématique de l’expérience spectateur et la génération de revenus associés, enjeu central dans les modèles économiques des ayants droit sportifs.

L’auditorium accueillera plusieurs tables rondes, focus et témoignages d’experts autour de sujets structurants tels que :

Augmentation des revenus in-stadia en co-organisation avec Sporsora

Comment accompagner durablement la performance sportive et économique des clubs et collectivités ? par GL events

CRM / data management au service de l’expérience spectateur et sa fidélisation

Optimiser les revenus stades avec Eventori : Témoignage de Jérome Negroni, président du directoire d’Angers SCO

Au cours de cette journée, SPORTEM proposera également des moments de networking et des rencontres entre professionnels du secteur.

Chiffres prévisionnels annoncés :

+750 visiteurs

+40 exposants

+20 intervenants

6 conférences

+30 rendez-vous structurés

La billetterie

Deux types de billets sont proposés pour cette 8e édition, donnant tous deux accès au salon et aux conférences :

Billet Visiteur

Tarif : 40,00 € TTC (dont 6,67 € de TVA)

Billet Ayant-droit

Tarif : 40,00 € TTC (dont 6,67 € de TVA)

Les deux catégories permettent un accès complet à l’événement incluant l’entrée sur le salon, les conférences, les temps de networking et l’accès à la plateforme digitale.

Pour réserver votre billet, rendez-vous sur la billetterie en ligne.

Les exposants

Le salon accueillera prês de 50 d’exposants. Parmi les exposants, on peut citer : Eventori by Wiremind (solutions data et billetterie), FlyCup (services F&B et logistique stade), Black Seat (Expériences VIP Exclusives), Drinkee (Le bar self-service), NOLT (merchandising et textile circulaire), Kiomatch (Solution digitale Relations Publiques) ou encore Weezevent (billetterie et cashless).

Pour faciliter l’orientation des visiteurs, les exposantsseront regroupés par grandes catégories de services : ticketing, CRM, data, brand content, paiements, fan expérience, restauration, merchandising.

L’édition 2026 mettra particulièrement en avant les solutions liées à l’expérience spectateur, domaine à fort développement où se croisent optimisation des revenus, engagement et fidélisation.



Le salon est organisé par Sporeo, société spécialisée dans les événements BtoB du sport et l’accompagnement des ayants droit sur leurs enjeux marketing et commerciaux.

Sport Buzz Business est partenaire de l’événement et sera présent sur place pour échanger avec les acteurs du secteur.