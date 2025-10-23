L’Équipe lance une offre d’abonnement couplée avec Eurosport

L’Équipe annonce le lancement d’une nouvelle offre d’abonnement couplée avec Eurosport, une étape majeure dans le renforcement de son aura auprès des amateurs de sport.

Elle permettra aux abonnés de L’Equipe de regarder toutes les chaines Eurosport (1, 2 et 360) directement sur L’Équipe (site, app mobile, tv connecté), et d’accéder à toute l’offre de L’Équipe en illimité (articles, journal, magazines, documentaires, podcasts).

Au menu sur le site et l’application L’Équipe :

Le Rolex Paris Masters dès lundi ;

La saison complète de sports d’hiver ;

L’Open d’Australie, l’US Open, toute la saison de tennis (ATP) ;

Les JO d’hiver 2026 ;

La saison de cyclisme avec les grandes classiques et les trois grands Tours ;

La Ligue des champions de handball, etc.