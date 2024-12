Ligue 1 – Maillots, crampons, marques… La bataille des équipementiers (étude footpack)

Le site spécialisé dans les équipements de football « footpack », vient de dévoiler son habituelle étude sur les équipementiers de la Ligue 1 et c’est toujours aussi partagé.

Commençons par les crampons. Comme depuis les 4 dernières saisons, adidas reste la marque la plus portée sur les pelouses de Ligue 1. Sur les 431 joueurs concernés par l’étude, 194 d’entre eux (45,01%) portent des chaussures aux trois bandes. Nike arrive en seconde position avec 123 joueurs (28,54%) tandis que Puma complète le podium avec 96 joueurs soit 22,27%. Sans grande surprise plus de 95% des joueurs de Ligue 1 jouent avec des crampons adidas, Puma ou Nike. Mention spéciale à New Balance qui ne compte qu’un seul joueur du championnat de France, le Néo-Zélandais Ben Old, évoluant à Saint-Étienne.

Pour aller plus loin, footpack s’est focalisé sur les crampons des joueurs titulaires entre la 4e et la 10e journée de Ligue 1 McDonald’s et deux modèles arrivent ex aequo de ce classement : la Puma Future 7 et la adidas F50 sans lacets, portés par 26 joueurs chacun. Le modèle phare de Nike, la Mercurial Vapor, autrefois porté par la majorité des joueurs du championnat, n’arrive qu’à la 6e position cette année.

Autre donnée intéressante, les marques les plus portées par tranches d’âge. Seules les 3 plus grosses marques ont été prises en compte, et on s’aperçoit ainsi qu’adidas domine largement le marché des 16-21 ans et 22-25 ans avec plus de 50% de part de marché. Au total, plus de 49% des 16-29 ans portent du adidas, « une cible ô combien stratégique pour une entité comme adidas dans le but de générer un impact fort dans la désirabilité de la marque et sur le sell-out en magasin » nous explique footpack. Alors que Puma se place plutôt comme « la marque des anciens » puisque sa part de marché ne fait qu’augmenter avec l’âge des joueurs. 100% des plus de 36 ans portent des crampons de la marque au félin.

Les maillots

Concernant les tuniques, 9 équipementiers se partagent les 18 clubs du championnat de France. Nike (PSG, Montpellier, Toulouse, Angers) et Puma (Reims, Marseille, Rennes, Lens) sont les plus représentés avec 4 clubs chacun. La marque au swoosh revient à la première place de ce classement pour la première fois depuis 2017 grâce aux clubs d’Angers et de Toulouse qui viennent s’ajouter à Paris et Montpellier, en contrat depuis de nombreuses années avec Nike.

Son rival adidas comptent 3 clubs (Brest, Lyon, Strasbourg) et la marque Macron 2 (Nantes, Auxerre). Les 5 clubs restants sont répartis en 5 différents équipementiers : Hummel avec Saint-Étienne, New Balance avec Lille, Le Coq Sportif avec Nice, Joma avec Le Havre et Kappa avec Monaco.

L’étude se penche également sur le prix de ces tuniques en prenant en compte un maillot adulte réplica floqué d’un nom, d’un numéro et du badge de la Ligue 1. Sans surprise, la panoplie la plus chère est celle du PSG pour un total de 130,99 €, soit 10€ de plus par rapport à la saison dernière, en raison de l’augmentation du prix des flocages. La moins chère est celle du RC Lens vendue 104,90€ au total, 1€ de moins que la saison passée.

Aujourd’hui, un simple maillot sans aucun flocage coûte en moyenne 91,77€, soit une augmentation de 8€ depuis 2022.

Des partenariats de longue date

Enfin, footpack termine son étude par classement de fidélité, comparant les 18 clubs et l’année à laquelle ils sont associés à leur équipementier. Il se trouve que le Paris Saint-Germain domine également ce classement puisque le club est équipé par Nike depuis 1989/90, soit 36 saisons. Nike occupe aussi la 2e place grâce à son partenariat long de 25 saisons avec Montpellier.

Puma complète le podium grâce à la 18e année de sa collaboration avec le Stade Rennais, tandis que Lyon et adidas (15 saisons) sont 4e et constitue le dernier club dont la longueur du contrat avec un équipementier dépasse les 10 ans.

