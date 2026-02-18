Face à la montée des violences en ligne visant athlètes et arbitres, Betclic Group annonce un plan d’action avec fédérations et ligues pour prévenir, sensibiliser et sanctionner le cyberharcèlement.

Insultes, menaces, diffamation : le cyberharcèlement touche de plus en plus les sportifs, entraîneurs et arbitres. Pour répondre à ce phénomène, Betclic Group annonce une mobilisation collective inédite aux côtés de plusieurs fédérations (football, rugby, tennis, handball, volley) et ligues professionnelles (basket, rugby, volley).

L’initiative repose sur trois piliers : prévention, sensibilisation et sanctions. Concrètement, l’opérateur déploie des outils d’accompagnement pour aider les athlètes à se protéger en ligne (sécurisation des comptes, détection des signaux faibles, procédures de signalement), en partenariat avec Respect Zone, ONG spécialisée dans la lutte contre les dérives numériques.

Côté plateformes, Betclic renforce sa modération (suppression rapide des contenus abusifs, bannissements, signalements) et forme ses équipes de community management et de relation clients. Le groupe va également durcir ses conditions d’utilisation : tout propos insultant ou menaçant envers les sportifs pourra désormais entraîner une suspension ou une clôture de compte, voire un signalement aux autorités selon la gravité des faits.

Rappeler que rien ne justifie la haine en ligne

Avec ses 5,5 millions de joueurs, Betclic souhaite aussi agir sur les comportements, via deux campagnes annuelles de sensibilisation grand public et auprès de ses utilisateurs. Objectif affiché : rappeler qu’aucun résultat sportif ni pari perdu ne justifie la haine en ligne.

« La passion du sport doit rassembler, jamais nuire à celles et ceux qui le font vivre », résume Julien Brun, CEO du groupe, qui entend inscrire cette démarche dans la durée.

A lire aussi : Banijay fusionne Betclic et Tipico pour créer un champion du betting en Europe