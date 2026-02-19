Six mois après son entrée au capital, le fonds Outfield s’apprête à prendre le contrôle du Le Mans FC. De nouveaux investisseurs sportifs, comme le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois, rejoignent le projet.

Nouvelle étape stratégique pour le Le Mans FC. Arrivé comme actionnaire minoritaire à l’été 2025, le fonds brésilien Outfield est sur le point de devenir majoritaire au sein du club sarthois, révèle L’Equipe ce jeudi 19 février. L’actuel dirigeant, Thierry Gomez, conserve ses parts et reste président.

Sur le plan sportif, l’objectif immédiat demeure une montée en Ligue 2, Le Mans occupant actuellement la 5e place de son championnat. Mais le projet dépasse le simple terrain.

Courtois rejoint Djokovic, Massa et Magnussen

Les nouveaux actionnaires souhaitent notamment racheter à la ville le centre d’entraînement de la Pincenardière afin de le moderniser, et relancer le centre de formation dès la saison prochaine, en lien avec la DTN et la DNCG. Plusieurs millions d’euros doivent être investis dans ces infrastructures, précisent nos confrères.

Côté actionnariat, un nouveau nom prestigieux s’ajoute à la liste : le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois entre au capital via sa société NxtPlay. Il rejoint ainsi d’autres investisseurs déjà annoncés, comme Novak Djokovic, Felipe Massa et Kevin Magnussen.

A lire aussi : Pourquoi Le Mans FC a installé des pots de rillettes au bord du terrain