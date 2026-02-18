Le Groupe Wonderbox devient partenaire d’Un Bon Maillot. Objectif : changer d’échelle en magasin et structurer un déploiement européen pour la marque vosgienne du « maillot mystère ».

Le spécialiste français du coffret cadeau Groupe Wonderbox annonce un rapprochement stratégique avec Un Bon Maillot, jeune marque fondée à Épinal autour d’un concept devenu viral : recevoir un maillot de football surprise.

Créée en 2020, Un Bon Maillot revendique déjà plus de 500 000 maillots vendus, 20 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulés sur les trois dernières années et un groupe structuré autour de sept marques. Présente aujourd’hui dans 170 points de vente – notamment chez Decathlon, Intersport ou King Jouet – l’entreprise visait 300 magasins d’ici fin 2026. L’appui de Wonderbox, fort d’un réseau de près de 15 000 points de vente, ouvre désormais un nouveau champ de développement.

Objectif : 100 millions d’euros d’ici 5 ans

Pour Un Bon Maillot, ce partenariat marque un véritable changement d’échelle : accélération du retail, structuration de l’expansion européenne et renforcement des capacités logistiques. De son côté, Wonderbox consolide sa présence sur l’univers sport, en intégrant une offre à forte dimension émotionnelle.

Portée par un calendrier sportif dense, la marque prépare déjà une box spéciale Coupe du monde pour 2026. À moyen terme, l’objectif est clair : atteindre 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici cinq ans.

