L’OGC Nice dévoile ses nouveaux maillots avec un hommage aux victimes de l’attentat de 2016

Les Aiglons et leur équipementier Kappa ont dévoilé cette semaine leurs nouveaux maillots pour la saison 2026-2027. Les tuniques domicile et extérieure arborent un détail commun en hommage aux victimes de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016.

Une nouvelle saison, de nouveaux objectifs et de nouveaux maillots pour les supporters niçois. L’OGC Nice et son équipementier Kappa, qui entame sa deuxième saison aux côtés du club, ont dévoilé ce vendredi 17 juillet leur nouvelle collection de maillots pour l’exercice 2026-2027.

Les Aiglons évolueront cette saison avec leurs traditionnelles couleurs rouge et noir à domicile, tandis que le maillot extérieur sera entièrement blanc.« Fidèle à l’ADN historique de l’OGC Nice, le nouveau maillot domicile reprend les emblématiques bandes verticales rouges et noires qui accompagnent le club depuis plusieurs générations », souligne Kappa. La principale nouveauté réside dans le col, retravaillé avec une forme en V plus moderne.

Le maillot extérieur adopte, quant à lui, un style plus lifestyle. Comme la saison passée, l’équipementier italien a misé sur un design soigné. À l’image du maillot de Venise, on retrouve la célèbre bande blanche emblématique de la marque sur les épaules. « Le maillot est pensé aussi bien pour les jours de match que pour être porté au quotidien », précise Kappa.

Un cœur en hommage aux victimes de l’attentat

Un détail discret sera présent sur les deux maillots tout au long de la saison : un cœur gris composé des noms des 86 victimes de l’attentat de Nice. « Ce symbole traduit la volonté du club de faire vivre durablement la mémoire des victimes, d’adresser une pensée à leurs proches et de rappeler que, dix ans après, cette tragédie demeure inscrite dans l’histoire et dans le cœur de l’OGC Nice », explique le club.

Le troisième maillot sera dévoilé dans les prochaines semaines. Cette tunique sera entièrement consacrée à l’hommage rendu aux victimes de l’attentat de Nice, survenu il y a dix ans. Les joueurs la porteront pour la première fois lors de la rencontre commémorative face au Mans, prévue en septembre prochain à l’Allianz Riviera.