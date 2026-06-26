Dix ans après Orange, le stade de l’OM change de naming. La Caisse d’Épargne CEPAC s’engage pour sept saisons avec le club marseillais.

Une page se tourne dans l’histoire du stade de l’Olympique de Marseille. Après dix années sous le nom d’Orange Vélodrome, l’enceinte phocéenne sera désormais rebaptisée CEPAC Vélodrome.

L’OM et la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse (CEPAC), partenaire du club depuis 1986, ont officialisé un contrat de naming de sept ans. Si son montant n’a pas été communiqué, il dépasserait les 2,5 millions d’euros par saison versés jusqu’ici par Orange.

Pendant toutes ces années à vibrer ensemble, la Caisse d’Epargne CEPAC était là.

Depuis plus de 40 ans maintenant, elle est là.

Et pour les prochaines années, elle sera là. Bienvenue chez vous au CEPAC VELODROME. pic.twitter.com/lCZIvAserV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 25, 2026

Au-delà du changement de nom, l’opération traduit la volonté du club de poursuivre le développement de ses revenus commerciaux. Arrivé à la présidence de l’OM en avril, Stéphane Richard avait fait de la recherche de nouveaux partenaires un axe fort, dans un contexte financier toujours sous surveillance.

Logique d’ancrage local

Le choix de la CEPAC s’inscrit aussi dans une logique d’ancrage local. Banque historique du territoire, déjà partenaire de l’OM depuis près de quarante ans, elle renforce encore sa visibilité à Marseille après avoir donné son nom au Silo.

L’habillage du stade débutera dès le mois de juillet, une fois le concert de Bad Bunny terminé. Les nouvelles lettres noires et le logo rouge de la CEPAC devraient être installés avant la reprise de la Ligue 1, où Strasbourg sera le premier adversaire des Marseillais dans leur enceinte rebaptisée.

A lire aussi : L’OM mise sur l’épuré pour son premier maillot avec son nouveau logo