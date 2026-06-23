Malgré une interruption de près de deux heures et un coup de sifflet final à 2 h 48, France-Irak a réuni 4,9 millions de téléspectateurs sur M6.

L’horaire tardif et l’orage n’ont pas refroidi les supporters français. La victoire des Bleus contre l’Irak (3-0), lundi soir lors de la Coupe du monde 2026, a permis à M6 de signer une nouvelle belle audience.

Diffusée à partir de 23 heures, la rencontre a rassemblé en moyenne 4,9 millions de téléspectateurs, malgré une interruption de près de deux heures provoquée par un violent orage. Le coup de sifflet final n’a d’ailleurs été donné qu’à 2h48 du matin.

Plus de 63 % de PdA

La chaîne privée a enregistré 63,1 % de part d’audience, s’imposant très largement sur cette tranche horaire. Avant l’interruption, la première période avait même attiré 8,9 millions de téléspectateurs, soit près de deux Français sur trois devant leur télévision.

Ces chiffres confirment l’attractivité des Bleus dans ce Mondial nord-américain. Une semaine plus tôt, l’entrée en lice face au Sénégal avait déjà réuni près de 14 millions de personnes.

Portée par un nouveau doublé de Kylian Mbappé, désormais au sommet du classement des buteurs de l’équipe de France, la sélection de Didier Deschamps continue d’offrir de solides audiences à M6. Prochain rendez-vous vendredi soir face à la Norvège d’Erling Haaland, dans des conditions horaires cette fois beaucoup plus favorables.

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