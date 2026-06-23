À la veille du passage de l’OL devant la DNCG, Michele Kang aurait trouvé un accord pour renforcer sa participation et prendre seule la tête du club.

L’Olympique Lyonnais se rapproche d’un tournant majeur dans son actionnariat. Selon les informations de L’Équipe, Michele Kang a trouvé un accord avec Ares et Cork Gully afin de renforcer très largement sa participation au capital du club rhodanien.

La milliardaire américaine, déjà très impliquée dans la gouvernance lyonnaise depuis le retrait de John Textor, devrait ainsi devenir l’actionnaire de référence de l’OL. L’opération s’accompagnerait d’une importante injection de liquidités destinée à sécuriser la situation financière du club.

Michael Gerlinger resterait DG

Cette évolution intervient à quelques heures d’un rendez-vous capital devant la DNCG. L’Olympique Lyonnais doit en effet présenter son dossier au gendarme financier du football français, alors que le risque d’une rétrogradation administrative plane toujours sur le club.

Sur le plan opérationnel, la stabilité semble privilégiée. Michael Gerlinger devrait conserver son poste de directeur général, tandis que les efforts réalisés ces derniers mois sur la masse salariale et les ventes de joueurs pourraient renforcer le dossier lyonnais.

Pour l’OL, cette clarification de l’actionnariat constitue un signal fort au moment où le club tente de tourner définitivement la page John Textor.

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