La victoire de l’équipe de France face au Sénégal (3-1) a rassemblé près de 14 millions de téléspectateurs sur M6, un record pour une entrée en lice depuis 2014.

Les Bleus ont réussi leurs débuts sur le terrain, mais aussi devant les écrans. La victoire de l’équipe de France contre le Sénégal (3-1), mardi soir lors de son premier match de la Coupe du monde 2026, a attiré en moyenne près de 14 millions de téléspectateurs sur M6.

La chaîne a annoncé avoir enregistré 61 % de part d’audience, confirmant l’immense attente autour de l’entrée en compétition des hommes de Didier Deschamps. Il s’agit de la meilleure audience réalisée pour un premier match des Bleus dans un Mondial depuis l’édition 2014 au Brésil.

#audiences Immense succès pour l’entrée en lice des Bleus en COUPE DU MONDE 🏆 Record d’audience pour un premier match de l’Equipe de France en Coupe du Monde depuis 2014 ⚽ 14,0M de tlsp en moyenne

> Soit +11% d’audience vs les premiers matchs des Bleus en 2018 et 2022 pic.twitter.com/sPonkaxbNc — M6Pro (@M6pro) June 17, 2026

M6 bien aidé par Mbappé

Cette performance est également portée par la prestation de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé. Grâce à ses deux réalisations, l’attaquant est devenu seul meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 58 buts, renforçant encore l’intérêt autour de la rencontre.

Alors que la compétition se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les Bleus continuent de démontrer leur capacité à fédérer un très large public. Un signal fort pour les diffuseurs et les partenaires de l’équipe de France au moment où le football tricolore espère retrouver les sommets mondiaux.

À lire aussi : Quels sont les 16 stades qui accueilleront le plus grand Mondial de l’histoire ?