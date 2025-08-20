L’OGC Nice et Kappa présentent, ce mercredi 20 août, « Nice la Belle », un maillot extérieur 2025-2026 inspiré de la vieille ville. Un hommage textile à l’esthétique et à l’âme de la cité azuréenne.

Quelques jours après le lancement de la saison 2025-2026, l’OGC Nice et son équipementier Kappa dévoilent la tenue extérieure que porteront les Aiglons. Elle est baptisée « Nice la Belle », véritable déclaration d’amour à la cité azuréenne. Bien plus qu’un simple maillot, cette création rend hommage à l’âme et à l’esthétique unique de Nice, entre tradition méditerranéenne et élégance contemporaine.

Inspiré par le cœur historique de la ville, le maillot mêle le terracotta des façades du Vieux-Nice, patinées par le soleil, et le vert profond des volets et ferronneries typiques. Le tout est posé sur un blanc lumineux, à l’image de la clarté qui baigne la ville. Un mariage de teintes qui évoque les ruelles, les places ombragées et l’identité architecturale niçoise. Comme si l’on pouvait porter la ville sur ses épaules. Mais ce maillot ne fait pas l’impasse sur la performance.

Deux versions disponibles

Derrière son design raffiné se cache la technologie KOMBAT™ PRO 2025 : matière légère, respirante et ultra-extensible, pensée pour accompagner les mouvements des joueurs au plus haut niveau. Deux versions sont disponibles : la version PRO, identique à celle portée sur le terrain, et une version Replica, à destination des supporters. Les deux sont déjà en vente sur la boutique en ligne du club. Comptez 120 euros pour la version authentique et 85 euros pour la version Replica (95 euros pour le maillot manches longues).

La collection s’élargit également avec un maillot d’échauffement, une veste et un sweat, tous conçus dans le même esprit. Pour prolonger cette immersion, la campagne visuelle a été réalisée au cœur même de Nice : sur la Promenade des Anglais à l’aube, dans les ruelles du centre ancien, ou sous les palmiers en bord de mer.

En somme, avec « Nice la Belle », l’OGC Nice signe un maillot qui incarne le lien fort entre un club et sa ville. Un hommage textile à une cité lumineuse, fière et profondément inspirante.

