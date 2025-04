[Hospitalités & VIP] Roland-Garros comme l’événement “anticrise” incontournable des relations publiques !

Article en partenariat avec : Factory SE

Pourquoi inviter ses clients à Roland-Garros est une stratégie gagnante ?

Inviter ses clients à Roland-Garros, ce n’est pas simplement leur proposer une place pour un match de tennis. C’est leur offrir une expérience unique, puissante en émotions, forte en visibilité, et universellement reconnue. C’est aussi s’inscrire dans un moment de prestige partagé, à l’ombre de la terre battue la plus célèbre du monde.

Un événement universel, un public multiforme

Roland-Garros attire. Par son prestige, sa notoriété, son cadre exceptionnel, il séduit toutes les générations, tous les sexes, tous les profils professionnels et sociaux. Meme le non fan se déplacera sur cet événement trendy qui compte dans le calendrier annuel des rendez vous …. et rentrera avec son selfy en poche ! Que l’on soit jeune startupeur, dirigeant d’une ETI, cadre sup, avocat, médecin, retraité actif ou client international de passage à Paris : Roland-Garros parle à tout le monde.

Les invités viennent de toute la France, bien sûr, mais aussi de l’étranger. Les principaux marchés émetteurs sont les États-Unis avec son pouvoir d achat, l’Amérique du Sud avec sa culture du sport et ses historiques champions hispanisants. La proximité géographique aide aussi. Les pays limitrophes comme l’Angleterre ou Wimbledon atteint des sommets financiers, la Belgique ou la Suisse petits territoires en quête de produits différenciants, l’Espagne (merci Nadal) , ou l’Allemagne. La possibilité de faire l’aller-retour dans la journée en avion ou en train rend l’événement particulièrement attractif. D’autres marchés comme la Russie et certaines républiques de l’Est par contre, affectés par des contraintes géopolitiques, marquent le pas, De nouvelles zones émergent doucement, comme l’Inde ou la Chine. Elles restent à confirmer ….



« Roland-Garros est un must have de son offre de relations publiques qui se pose comme le plus gros générateur de revenus loin devant le football le rugby ou la formule 1. » explique Vincent Paolini, dirigeant d’une des agences majeures du marché des relations publiques sportives @factory_sport_entertainment

Un événement de rayonnement planétaire

Avec 1,5 milliard de téléspectateurs cumulés dans le monde et seulement 4 000 places par jour en format VIP sur le Court Central, la rareté alimente la valeur perçue. Être invité à Roland-Garros, c’est un privilège. C’est faire partie de ceux qui y étaient. Et dans un monde ultra-connecté, où les expériences sociales se partagent en story, en selfie, en post LinkedIn ou Instagram, être vu à Roland-Garros, c’est exister différemment. C’est afficher une image de succès, de réseau, d’appartenance à un certain monde.

Une diversité de programmes pour toutes les attentes

Roland-Garros ne propose pas une seule façon de vivre le tournoi, mais une gamme complète de programmes d’invitation, conçus pour répondre à des profils et des usages variés. Chaque espace d’hospitalité a sa propre atmosphère, qu’il s’agisse d’un moment convivial autour d’un cocktail, d’un buffet gastronomique, ou d’un repas de haute gastronomie avec service à table à la française, art de la table raffiné, et sélection de grands vins.

Grâce à la diversité des traiteurs partenaires, Roland-Garros offre une réponse adaptée à chaque stratégie de relation client : qu’on vise la proximité détendue, la mise en valeur prestigieuse ou la démonstration d’excellence.

La flexibilité des night sessions, un vrai tournant

Avec les night sessions, la FFT a doublé le nombre de places disponibles et transformé l’accessibilité du tournoi. Désormais, plus besoin de s’absenter l’après-midi : les invités peuvent venir après leur journée de travail, évitant ainsi les problèmes de disponibilité, de compliance, et les conflits d’agenda.

« Ce format a fait émerger de nouveaux publics : professions libérales, patrons de PME, jeunes talents, et même des particuliers exigeants qui souhaitent s’offrir un moment d’exception après le bureau ou en famille. Le grand public premium fait aussi le succès de cette billetterie… C’est une révolution discrète mais redoutablement efficace dans la stratégie hospitalité. » souligne Vincent Paolini

Factory Sport & Entertainment : un acteur clé et officiel

Dans ce paysage, Factory Sport & Entertainment s’impose comme un pilier. L’agence est l’une des trois seules dans le monde agréées officiellement par la Fédération Française de Tennis pour la commercialisation de Roland-Garros en format hospitalité (découvrez les offres).

Son dirigeant emblématique, Vincent Paolini, officie depuis plus de 30 ans dans le secteur, doublee d’une expertise reconnue dans l’organisation de tournois en province qu’ont ses associés et anciens joueurs Jo Wilfried Tsonga et Jean Francois Caujolle en province. Les relations sont étroites et durables avec la FFT. Cette crédibilité se traduit par un accompagnement haut de gamme, une parfaite connaissance des rouages du tournoi, et un taux de fidélisation supérieur à 80 % des clients dont certains viennent depuis 27 ans sans discontinuer discontinuer avec cette agence reconnue pour son orientation clien. Des clients devenus amis dont ils ont vu grandir les enfants….

Roland-Garros : l’événement “anticrise” des relations publiques

Dans un contexte économique incertain, Roland-Garros reste l’événement refuge des directions commerciales et marketing.

« Que ce soit à la sortie de la pandémie, après une Coupe du monde de rugby ou en année olympique, le tournoi continue de performer quand d’autres marquent le pas. Son aura, sa régularité et sa capacité à séduire tous les publics en font le rendez-vous relationnel à conserver coûte que coûte. » Affirme Vincent Paolini qui connaît très bien ce secteur.

Les chiffres le confirment : Roland-Garros maintient chaque année un haut niveau de fréquentation en hospitalité, preuve que les entreprises, même en période de rationalisation, savent identifier les formats qui créent véritablement de la valeur.

Hospitalités & VIP à Roland-Garros : Zoom sur l’expérience L’Orangerie





Parmi les différentes formules d’hospitalités proposées par Factory Sport & Entertainment, l’espace L’Orangerie est aujourd’hui considéré comme l’un des plus beaux espaces de relations publiques de Roland-Garros. Niché au cœur des serres d’Auteuil, dans un bâtiment historique en pierres meulières du XIXᵉ siècle entièrement rénové, L’Orangerie offre un cadre unique et raffiné, à moins de 100 mètres du court Philippe-Chatrier.

Avec ses tables privatives de 4 à 12 personnes, cet espace lumineux ouvert sur une terrasse extérieure permet de savourer un déjeuner ou un dîner gastronomique d’exception, accompagné d’un large service de boissons à discrétion, dans une ambiance élégante et verdoyante.

En choisissant le package L’Orangerie, vous bénéficiez :

D’un accueil VIP personnalisé et d’un service d’hôtesses premium

D’une billetterie en catégorie 1 ou Gold pour assister aux matchs sur le court central Philippe-Chatrier

D’un accès à tous les courts annexes en placement libre

D’un déjeuner ou d’un dîner 4 plats préparé par un grand traiteur, avec sélection de vins, tea time et mignardises sucrées

D’un cadeau officiel Roland-Garros et du programme du tournoi en version digitale

D’un accès anticipé à un portail sécurisé pour la gestion de vos invités

D’une conciergerie dédiée pour une organisation sans faille

La flexibilité est aussi au rendez-vous grâce aux sessions journée ou soirée, idéal pour s’adapter aux agendas professionnels et personnels, notamment avec l’essor des « night sessions ».

Les tarifs varient selon la date et la session, allant de 585€ à 4780€ pour une session en journée et de 395,00 € à 1850€ pour une session en soirée (night session), avec des packs spéciaux pour les demi-finales et finales.

L’Orangerie est une solution premium qui allie prestige, confort, gastronomie et proximité de l’action, pour faire vivre à vos invités un moment inoubliable au cœur du Grand Chelem parisien.

Conclusion : un investissement relationnel durable et gagnant

Inviter à Roland-Garros, c’est bien plus qu’offrir un match. C’est créer du lien, valoriser une relation, incarner l’élégance française, et inscrire son image dans l’un des plus grands événements sportifs au monde. C’est l’assurance d’un moment fort et d’un retour sur émotion garantie.

Et pour les invités, c’est simple : qui refuserait une invitation à Roland-Garros ? En tout cas pas nous … Sport Buzz Business sera présent pour une soirée en Night Session pour quelques matches et nous vous débrieferons notre expérience dans un prochain article. À suivre…