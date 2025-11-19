Le Grand Prix Auvergne–Rhône-Alpes, nouveau tournoi ATP 250 de Jo-Wilfried Tsonga, attendu en octobre 2026 à la LDLC Arena, lance officiellement sa billetterie avec des tarifs accessibles.

Lyon vient d’entrer dans une nouvelle dimension tennistique. Depuis ce mardi 18 novembre, la billetterie du Grand Prix Auvergne–Rhône-Alpes – le tout nouveau tournoi ATP 250 qui fera son entrée sur le circuit en octobre 2026 – est officiellement ouverte. Une étape symbolique mais décisive pour un événement qui ambitionne de devenir un rendez-vous majeur du tennis français et international.

Organisé à la LDLC Arena de Décines, l’une des salles indoor les plus modernes d’Europe, ce nouveau tournoi se veut un écrin spectaculaire pour accueillir l’élite mondiale du tennis du 18 au 25 octobre 2026. La salle, déjà reconnue pour son acoustique et sa technologie, promet une expérience immersive où spectacle, intensité et émotions s’enchaîneront toute la semaine.

« Un ATP 250 à la hauteur du public »

Derrière le projet, un duo bien connu du tennis français : Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione, cofondateurs d’ALL IN Group. Depuis plusieurs mois, leurs équipes travaillent à bâtir un tournoi ambitieux, pensé pour offrir autant aux joueurs qu’au public une véritable référence dans le calendrier. « On construit un tournoi qui compte vraiment : un ATP 250 à la hauteur du public, des joueurs et de ce que le tennis français mérite », explique Tsonga dans un message enthousiaste. Avec humour, l’ancien finaliste de l’Open d’Australie reconnaît même qu’il aurait « aimé être sur le court ».

L’ouverture de la billetterie s’accompagne de tarifs pensés pour attirer un public large. Pour le premier jour, dédié aux qualifications (dimanche 18 octobre), les billets débutent à 6,50 € en catégorie 1 et grimpent jusqu’à 22 € en carré or. Les premiers tours du tableau principal sont proposés dès 9,50 €, une volonté claire de rendre l’événement accessible à tous.

Demi-finales et finale dès 48 €

Les choses montent en gamme en fin de semaine : les demi-finales (samedi 24 octobre) et la grande finale (dimanche 25 octobre) oscillent entre 48 € pour les places en catégorie 1 et 84 € en carré or. Des prix cohérents avec les standards internationaux des tournois indoor de cette envergure.

Autre point clé : la collaboration étroite avec la Ligue Auvergne–Rhône-Alpes de Tennis, qui permettra aux licenciés de bénéficier de tarifs préférentiels. Une manière d’ancrer profondément le tournoi dans son territoire, tout en remerciant une communauté locale très active.

Avec sa volonté affichée d’offrir un événement moderne, spectaculaire et durable, le Grand Prix Auvergne–Rhône-Alpes espère rapidement s’imposer comme une étape incontournable du circuit ATP, dans un pays où l’amour du tennis ne se dément pas. « Maintenant, c’est à vous de jouer », conclut Tsonga. La balle est effectivement dans le camp du public : la route vers octobre 2026 commence aujourd’hui, avec une billetterie ouverte et un nouveau tournoi prêt à écrire son histoire.

À lire aussi : Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione nous font visiter le chantier du All In Country Club, « un projet à 34 millions d’euros »