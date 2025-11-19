Avec 850.000 pratiquants et 4.100 pistes en 2025, le padel poursuit sa croissance fulgurante en France. Une dynamique forte, mais encore très loin des standards européens, notamment ceux de l’Espagne.

Le padel continue de tracer sa route en France. Selon une étude dévoilée mardi par l’Union Sport & Cycle, 850.000 personnes pratiquent désormais la discipline dans l’Hexagone, en clubs affiliés ou dans des structures privées. Un chiffre impressionnant, surtout parce qu’il a plus que doublé en trois ans (+130 % depuis 2022), confirmant la dynamique fulgurante de ce sport dérivé du tennis.

Loin derrière l’Espagne

Si la progression française est réelle, elle reste toutefois encore très loin des cadors européens : l’Espagne compte environ 17.000 pistes et l’Italie 10.000, contre 4.100 terrains recensés cette année dans l’Hexagone, soit un millier de plus qu’en 2024. La marge est grande — et les perspectives également.

Pour expliquer cet engouement, Virgile Caillet, délégué général de l’Union Sport & Cycle, insiste sur l’accessibilité du padel :

« Cette discipline coche toutes les cases : peu d’apprentissage, et même sans être très bon techniquement, on peut jouer et s’amuser. »

Autre atout : l’ambiance, davantage tournée vers le plaisir et le jeu entre amis que vers la performance pure.

L’étude met par ailleurs en lumière un phénomène important : 38 % des pratiquants n’avaient jamais touché une raquette de tennis auparavant. Le padel devient ainsi un véritable « sport d’appel », loin de concurrencer la filière tennis comme certains le craignaient. Caillet estime même que sa montée en puissance peut se comparer à celle du running ou de l’escalade ces dernières années.

53 % des joueurs ont entre 25 et 44 ans

Le profil des joueurs confirme cette tendance de fond : 53 % ont entre 25 et 44 ans, et près de la moitié des débutants pratiquent au moins une fois par semaine.

Malgré cette dynamique, la France reste « très en retard » par rapport aux pays européens les plus avancés, rappelle Caillet, qui voit toutefois une « marge de progression colossale ». Chargée de structurer le développement du padel depuis 2014, la Fédération française de tennis poursuit d’ailleurs ses investissements : elle a inauguré en octobre, près de Vichy, le premier centre d’entraînement dédié à la discipline.

